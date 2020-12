Estudiantes sorprenden a maestros con carteles de agradecimiento en clases virtuales

Los estudiantes de octavo grado de la Academia Perpetuo Socorro conmovieron a sus maestros con un acto de agradecimiento durante las clases virtuales.

Sosteniendo carteles con mensajes de aprecio, los estudiantes organizaron la sorpresa para agradecer a los maestros por la dedicación mostrada durante un semestre de clases remotas debido a la pandemia.

En los momentos que quedaron retratados en video se aprecia a una de las maestras agradeciendo a los estudiantes por el gesto. "Yo soy la que los admiro a ustedes, no saben cuánto los quiero", dijo.

Otras entre lágrimas se mostraron sorprendidas y felices con la sorpresa, mientras que un maestro pidió a sus estudiantes que guardaran los carteles para que se los entregaran cuando regresan a clases presenciales.

"Gracias porque esto no es fácil para nadie, ni para ustedes ni para nosotros. No tienen idea lo feliz que me hace eso, gracias", dijo conmovida otra de las maestras.

Mira el vídeo aquí:

