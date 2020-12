Asociación de Maestros no participará en vistas de su expresidenta como secretaria de Educación

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez anticipó el miércoles que no emitirán opinión a favor ni en contra de la nominada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, quien presidió esa entidad hasta el anuncio de su designación por el gobernador electo, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

Mientras, la secretaria de la Local Sindical de la AMPR, Grichelle Toledo Correa espera que Aponte Santos- ahora que tiene la oportunidad del poder- ponga la acción donde en el pasado puso la palabra.

“Nosotros por uso y costumbre de la institución, no hemos ido en ninguno de los momentos en que se he tenido el periodo (en el Senado) de confirmación. Nosotros ni avalamos ni estamos en contra de la designación de cualquier secretario”, dijo Bonilla Sánchez en entrevista con CyberNews.

“Nosotros tenemos que estar pendiente a las ejecutorias. En la marcha, si está haciendo las cosas como debe ser, nos vamos a pronunciar y declinamos ir a las vistas de confirmación añadió.

Entretanto, Toledo Correa espera que Aponte Santos sea una aliada en vez de una enemiga.

“La profesora Aponte conoce de primera mano, cuales son las necesidades del magisterio y ella fue bien vocal en la defensa del magisterio. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a que ella ponga la acción donde puso la palabra en el pasado. Porque todas aquellas cosas que en el pasado defendió, ahora tiene el poder y la autoridad para ponerlas en función”, expresó Toledo Correa.

“En el momento en que no prosiga con su deber ministerial, con toda la fuerza de nuestra alma estaremos luchando y nos vamos a oponer en cualquier momento, porque a nosotros no nos van a callar, no importa quien sea. Si viene con actitud de diálogo y negociación y que su gesta es en beneficio del magisterio, trabajaremos con ella. Pero si es en otra actitud y de estar violando derechos, la Asociación será la primera en utilizar la voz para atacar las decisiones que tome en contra del magisterio. Y con ella aún más, porque sale del magisterio, conoce y estuvo trabajando con nosotros”, expresó Bonilla Sánchez.



Bonilla Sánchez- quien completará el término de la presidencia de Aponte Santos- sostuvo que buscará que los presidentes de los distintos departamentos de la AMPR tengan mayor protagonismo al momento de llevar el mensaje del representante exclusivo de los maestros. Tradicionalmente, recae en los hombros del presidente expresar la postura de la organización magisterial ante los medios de comunicación.

Por su parte, Toledo Correa quiere completar las negociaciones del convenio colectivo.