Rosado Colomer: “La Comisión no cuadra actas ni cuenta papeletas”

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, se distanció del dilatado proceso de escrutinio de voto adelantado en San Juan, al asegurar que la función de cuadre de actas queda en manos de los funcionarios de los partidos y que, en la capital, ha sido imposible concluir con esa fase pese a que se lleva trabajando exclusivamente en ella desde el sábado.

“La Comisión no cuadra actas ni cuenta papeletas. Quienes cuentan papeletas, cuadran y firman el acta son los funcionarios de los partidos. Donde quizás han fallado los funcionarios es cuando no hay acuerdo (se supone que) llaman a los supervisores de línea, y si no logran un consenso, los funcionarios llaman en JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) a las gerentes de JAVA, y si no hay acuerdo lo elevan a Comisión. ¿Por qué se han tardado cuatro días en revisar las actas en lugar de, si no están de acuerdo, subirlos a Comisión? Esa pregunta hay que hacérselas a los comisionados, de por qué sus funcionarios no ejecutan de una forma más ágil. Yo no puedo obligar a que me los suban a Comisión”, planteó Rosado Colomer.

De acuerdo con el presidente, aún faltan cuadres de actas en los precintos 1, 3 y 4 de San Juan, al tiempo que en el 2 y el 5 ya el proceso concluyó.

Los problemas se concentran, específicamente, en el colegio 3 de la unidad 77 de cada precinto.

“Fueron las actas que se hicieron a mano. Las que pasaron por máquina no debe haber controversia. Y no es controversia, es que las actas de los colegios de la unidad 77 de voto adelantado son voluminosas en papeletas, no son (como un) colegio regular. Creo yo que eso les ha traído mucho problema, además que son muchos maletines, y trasladar un acta (de maletín) a un resumen todas las candidaturas parece que les ha dado mucho problema”, sostuvo Rosado Colomer.

“El (precinto) 2 y el 5 lo terminaron, el 5 se cargó. En el 1 se cargó una parte y en el 2 hay algún asunto particular que no lo habían cargado y estaban revisando las instrucciones, porque me llamó recientemente el director de escrutinio sobre si estas actas van a pasar por (la unidad de) Control de Actas o van directo a Osipe (Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico)” para divulgación, agregó el juez.

Más temprano en el día, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, había denunciado que anoche se divulgaron resultados del precinto 2 sin completarse el ejercicio de comparar la cantidad de papeletas de voto adelantado con el total de electores con solicitudes aprobadas para ese mecanismo, pero Rosado Colomer no precisó si el “asunto” al que se refería estaba relacionado con esa queja.

Edwin Mundo, el coordinador electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), rechazó las alegaciones de Valentín, asegurando que no hubo irregularidad alguna.

En la actualización de las 7:40 p.m., Miguel Romero, del PNP, mantenía ventaja de 595 votos sobre el candidato del MVC, Manuel Natal, en la carrera por la alcaldía capitalina.

Mientras, Luis Raúl Torres, del Partido Popular Democrático (PPD), superaba por 147 votos al candidato del PNP, Ricardo “Chino Rey” Ocasio, por el escaño del distrito representativo 2, faltando por reportarse tres de 119 colegios, según el portal de la CEE.

En el distrito 3, Eva Prados, del MVC, mantenía la ventaja de 1,121 votos sobre Juan Oscar Morales, del PNP, pero no se han reportado los resultados de la unidad 77, que le dieron la victoria al incumbente novoprogresista en la noche del evento.

De otro lado, Rosado Colomer respaldó la versión del exdirector de escrutinio Ferdinand Ocasio acerca de las papeletas colocadas en sobres que estaban guardados en un archivo bajo la custodia de este último.

Según explicó Ocasio, luego de los cuestionamientos de Gerardo “Toñito” Cruz, comisionado electoral del PPD, esos sobres eran referidos a él por las mesas de escrutinio cuando se encontraba alguna papeleta en un maletín del precinto incorrecto, siguiendo el procedimiento reglamentario.