Se extiende la pugna por la divulgación de resultados electorales en San Juan

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) solicitará a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que revise las acciones que tomó anoche la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (Osipe) al divulgar resultados de varios colegios de voto adelantado de San Juan, cuando presuntamente no se ha cumplido con el ejercicio de comparar la cantidad de papeletas con la cantidad de electores bajo estas categorías.

De acuerdo con Olvin Valentín, comisionado electoral del MVC, en el precinto 2 se contabilizaron sobre 13,000 papeletas de voto adelantado, a pesar de que en las listas que entregó Osipe apenas se cuentan unos 2,900 electores. Partiendo de esa cifra, la cantidad máxima de papeletas que deberían encontrarse en los maletines rondaría los 11,600.

“Sometí una comunicación a la CEE, esperando que esto pueda ser atendido y se instruya determinantemente que Osipe no siga cargando resultados hasta que no se concilie los precintos, tal como fue lo acordado. El (precinto) 2, que subieron ayer, lo subieron irresponsablemente y todavía esos números falta por conciliarlos. Esos números podrían cambiar y aun así decidieron subirlos porque obviamente la presión y la estrategia es reportar números aunque estén mal, cuestión de que los candidatos que ellos quieren suban”, alegó Valentín.

El coordinador electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, rechazó la versión de Valentín, al plantear que los números de voto adelantado cuadran si se toman en consideración los sufragios emitidos en hospitales y cárceles.

“Eso se hizo. Aquí no hay que conciliar nada. Falta sumar actas”, dijo Mundo sobre las unidades 77 de voto adelantado en los cinco precintos de San Juan.

El veterano estratega aseguró que hoy mismo se conocerían los resultados finales de todas las contiendas en ese municipio.

“El hecho de que este cargado no implica que no puede ser corregida. Hay temas como las papeletas sin dobleces. Cuando eso llega a comisión, si se determinara algo que implica ajustar los números habría que hacer un ajuste en las actas. Los números aunque estén subidos pueden ser modificados (aunque) no sea lo que se espera de un proceso de escrutinio”, insistió Valentín.

Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), indicó que esta mañana le informaron que todavía restaban 32 actas de maletines por transmitirse, correspondientes a los cinco precintos de la capital.

“Hace algún rato hablé con el representante del Partido Popular en Osipe y me dice que hay 32 actas que faltan por entrar al sistema. No me explicó específicamente cuántas son de piso (para cuadrar) o cuántas ellos tienen arriba (para publicación) para concluir el proceso. Sigue preocupando el asunto de cuándo concluye San Juan”, admitió Aponte.

“Ha tomado tiempo por las interrupciones, por las controversias que ha habido. Hubo que ir al tribunal. Salimos de San Juan y ya vamos por el (precinto) 36 (en colegios regulares). Nos tardó cuatro días hacer San Juan y nos ha tomado cuatro días hacer dos distritos (senatoriales) completos”, planteó Mundo.

A pesar de que los comisionados expresaron la necesidad de discutir una serie de asuntos pendientes, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, no ha convocado una reunión del pleno para el día de hoy.