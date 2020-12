Subsecretaria de Salud confirma algunas salas de hospitales llenas por COVID-19

La subsecretaria del Departamento de Salud, Iris Cardona, confirmó en la mañana de hoy, martes, que hay algunas salas de hospitales llenas con pacientes positivos a coronavirus COVID-19.

“Sí, eso es correcto. Puede ser que podamos aliviar esto o que se complique aún más la situación”, sostuvo la doctora en entrevista con Radio Isla 1320am tras la denuncia el epidemiólogo Juan Carlos Reyes.

Esta añadió que: “Tenemos una situación que afortunadamente no se ha salido de control. Pero si no contenemos los números podríamos tener las situaciones que han enfrentado otras jurisdicciones… De que llegue un paciente y no tengas manera de atenderlo".

La galena indicó, además, que hay días que los hospitales reciben hasta 700 casos de COVID-19.

“Si usted se traslada al mes de julio, nosotros nos sorprendíamos de 200 casos en un día. Ahora tenemos días de 700 casos. Nos molestaban 2 muertes. Ahora tenemos reportes de 11, 20 muertes. No sé qué más hay que decir para que la gente entienda".

Por otra parte, una persona que labora en un hospital planteó a Metro lo siguiente: "Tenemos pacientes de COVID en todos lados y no están aislados del resto de los pacientes. La sala de emergencia solo caben 6 COVID en aislamiento. Además el personal médico no le facilitan el equipo necesario de protección para atender dichos pacientes".