Miguel Romero dice que por ley Carmen Yulín debe empezar transición

El alcalde electo de San Juan, Miguel Romero, respondió hoy a las expresiones de la actual alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, quien aseguró que no empezaría un proceso de transición en el municipio hasta que la Comisión Estatal de Elecciones certificara finalmente a un candidato.

Romero apuntó que el proceso de transición se rige por las disposiciones de la Ley Núm. 107 de 14 de agosto del 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico. Dicha ley dispone el proceso de transición que deben llevar a cabo los municipios en un año electoral.

"Primero, por ley, dicho proceso tiene que comenzar 15 días después de las elecciones. Esto no es discrecional. La ley en el Articulo 2.001 inciso (c) no solo habla de informar dicho comité, sino de la obligación del Alcalde Saliente de comenzar los trabajos de transición", dijo el alcalde electo en declaraciones escritas.

Según sus expresiones, es "Es trascendental y hasta inminente que comencemos la transición, que para más claridad de la intención de dicha ley, ésta aún en los casos donde exista un recuento, (Articulo 2.001(o)(1)(2) de la ley) establece que tiene que continuar dicha transición".

Romero aseguró que esta ley dispone que la transición se debe iniciar incluso con quien fue certificado preliminarmente, como es su caso.

"Le recuerdo a la alcaldesa que la campaña política terminó. Desde que fui electo, todos somos San Juan. Mi prioridad será trabajar por el bienestar de los residentes de la Ciudad Capital sin mirar partidos y sin protagonismo político. Mi aspiración es lograr un San Juan para todos y todas, independientemente de afiliaciones políticas. Recibo esta encomienda con el único deseo de trabajar por el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos de San Juan", continuó.

El alcalde electo instó a Cruz Soto a que comiencen el proceso de transición y señaló que "estas acciones de la alcaldesa ponen en riesgo la continuidad y mejoramiento de los servicios que necesitan los sanjuaneros”.

Te recomendamos: