Gobernadora responsabiliza a quienes fueron a caravanas por alza en casos COVID-19

Al momento de anunciar una nueva orden ejecutiva más restrictiva sobre el COVID-19 en Puerto Rico por el repunte de casos, la gobernadora, Wanda Vázquez apuntó a las personas que asistieron a caravanas y eventos políticos como responsables del escenario actual.

Váquez dijo que no era responsabilidad de la Policía intervenir con las caravanas, expresamente prohibidas en la orden ejecutiva vigente hasta este domingo. Según la Gobernadora, correspondía a las personas tener la responsabilidad de no acudir a un evento multitudinario expresamente prohibido en la reglamentación vigente. Vázquez dijo que los casos que vemos hoy, son los que corresponden a los eventos de campañas electorales.

“Yo no voy a opinar sobre lo que hicieron los políticos, yo el llamado se lo hice a los ciudadanos”, dijo Vázquez a preguntas de la prensa.

Fuentes de Metro aseguraron durante la campaña electoral que La Fortaleza instruyó a la Policía a no intervenir con eventos políticos para no dar la impresión de censura a la expresión política. En un momento dado, el secretario de Salud hizo un llamado para que no se realizaran estas actividades, pero cayó en oídos sordos. Lo único que hizo la Policía fue retirar escoltas a políticos que participaron de estas caravanas.

Para los cierres de campaña, solo el Partido Independentista Puertorriqueño hizo un evento virtual para no promover alomeraciones que pudiesen aumentar los contagios del COVID-19.

La nueva orden ejecutiva es más restrictiva. Inicia el lunes y se extiende hasta el 11 de diciembre.

Aquí algunas de las nuevas restricciones de la Orden Ejecutiva que inicia el lunes:

Toque de queda – 10 PM a 5 AM / Se activa Guardia Nacional para velar cumplimiento

Restaurantes, comercios e iglesias bajan al 30 % (antes 55 %)

Casinos, gimnasios y cines – bajan a 30 %

Chinchorros, discotecas y bares – cerrados

Playas – Solo para deportes, se prohíben para uso recreativo. Se prohíben sillas y neveritas

Áreas comunes en complejos de vivienda deben estar cerradas

Deportes – Solo individuales, no se permiten en grupo

Multas por no utilizar mascarillas

Comercios deben ubicar afiches con capacidad máxima permitida 30 % en números totales – De incumplirse, se cierra

