Presidente de la CEE defiende pureza y resultados del proceso electoral

Pese al hallazgo de más de 170 maletines cuyo contenido aún no ha sido inventariado, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, insistió que el resultado de las contiendas electorales no debe ponerse en duda debido a que las gestiones de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) siempre se hacen en juntas de balance partidista.

Rosado Colomer, en una conferencia de prensa junto a los comisionados electorales, aceptó la desorganización que ha plagado las labores de la JAVA, pero argumentó que ello no ha derivado en una falta de transparencia en el conteo de votos.

“Mientras se estaba haciendo la mudanza de JAVA se ha identificado, muy a pesar nuestro, una desorganización en el manejo del material en las bóvedas. Eso lo que provocó es que (junto con) los maletines que estaban sin terminar han aparecido dentro de lo que es la bóveda otros maletines. En la mañana de hoy Operaciones Electorales está reorganizando lo que JAVA no pudo organizar como parte de esa transición de sacar a JAVA y traer a Operaciones Electorales”, sostuvo Rosado Colomer, al mencionar que en total restan por contarse 174 maletines correspondientes a distintas modalidades de voto adelantado.

Te recomendamos:

Los votos bajo la jurisdicción de JAVA incluyen voto adelantado por correo, voto ausente y voto a domicilio que, en conjunto, suman cerca de 170,000 electores.

El presidente señaló que, al momento, es imposible determinar cuántas papeletas podrían contener esos maletines. Mencionó que el primer maletín que se abrió contenía apenas tres papeletas emitidas en el precinto 1 de San Juan.

“Hay maletines que tienen tres papeletas y hay otros que tienen 500 papeletas”, dijo el presidente.

“Al cierre del evento habíamos contabilizado 14 maletines sin trabajar del precinto 103 al 110. Había varios maletines que estaban comenzados y no terminados… Son maletines de las bóvedas mal ubicados, mal organizados, hay que admitirlo”, añadió Rosado Colomer.

El también juez admitió que la decisión, en algunos casos, de contar las papeletas estatales antes que las otras tres papeletas, ha generado un desfase entre el material que se encuentra en los maletines.

“En la marcha se decidió cambiar la instrucción para contabilizarlas todas, porque creíamos que podíamos”, acotó.

Más retrasos al escrutinio

El hallazgo, reconoció Rosado Colomer, provocará que el comienzo del escrutinio general se retrase nuevamente, toda vez que, luego de realizar hoy el inventario de los 174 maletines, mañana se procederá con el conteo manual de esos votos. Estos votos se suman a otros emitidos en colegios regulares que fueron rechazados por las máquinas de escrutinio electrónico y que igualmente deberán adjudicarse antes de empezar oficialmente con el escrutinio general.

“Tenemos que empezar el escrutinio, en lugar con un cuadre de actas, con un conteo de votos. ¿Cuántos son los votos? No sabemos”, aceptó el presidente.

Una vez comenzado el escrutinio general, además, se contarán los votos de electores añadidos a mano en colegios regulares, hospitales y cárceles.

Diferencias entre los comisionados

Los comisionados electorales del Partido Popular Democrático, Nicolás Gautier, y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, sostuvieron que la más reciente irregularidad identificada en el conteo de votos levanta nuevas dudas sobres la pureza del evento electoral.

“Mi posición fue someter una moción para que se paralizara el proceso de escrutinio hasta tanto se pudiera realizar una investigación para determinar el origen y garantizar la cadena de custodia de esos maletines y asegurarnos de dónde vienen y si en efecto estaban aquí. Lamentablemente la moción no procedió, así que procederemos entonces con el inventario de los maletines”, señaló Valentín.

Ante ese planteamiento, Rosado Colomer ripostó que las bóvedas son custodiadas por personal en representación de los cinco partidos.

“Yo no tengo duda de que esos maletines fueron lo que se trajeron con los votos que recogieron en balance”, dijo Rosado Colomer.

Gautier, por su parte, criticó la falta de un modelo estandarizado en JAVA para atender los sobres de votos que llegaban por distintas vías a la CEE.

“Los maletines llegaban de distintas formas. Llegaban papeletas por correo que se ponían en bandeja. Una vez se llenaba la bandeja, entonces se ponían en un maletín que se ponía en algún sitio. ¿Cómo se debió haber organizado? Pues todas las bandejas que había de voto por correo debían estar juntas. Todos los maletines que llegaron de voto a domicilio debieron estar juntos. Desgraciadamente eso no pasó, (sino) una desorganización total en JAVA y ahora tenemos que asumir consecuencias… Algunos maletines están identificados por precinto, algunos por categoría. Hay seis maletines donde hay múltiples papeletas de varios precintos y de varias categorías. Ahí te das cuenta de la falta de organización”, señaló el comisionado electoral.

Héctor Joaquín Sánchez, del Partido Nuevo Progresista, acusó a la “oposición”, y específicamente al MVC, de “crear confusión e inestabilidad”.

“El único partido que se opuso a cerrar el evento fue el PNP. Nosotros queríamos que se contabilizara hasta el último voto. Mientras tanto la oposición, específicamente Victoria Ciudadana, no se opuso a esa acción y ahora está reclamando otras cosas”, dijo Sánchez.

Rosado Colomer negó que el atropellado proceso mancillara los resultados que se oficializarán al finalizar el escrutinio general, que estimó podría extenderse hasta mediados de diciembre.

“Aquí todos los votos se van a contar. En el escrutinio se cuenta hasta el último voto. Si bien es cierto que hay desorganización en unas bóvedas, no es menos cierto que todos hicimos la función y comparecimos para verificar físicamente, sin que nos dijeran el ‘aquel me dijo’ qué era lo que había allí. Lo que ha ocurrido aquí ha sido un manejo de un volumen excesivo de papeletas que no esperábamos, con unas capacidades en corto tiempo para ajustarnos”, mencionó Rosado Colomer, aunque no quiso atribuir la desorganización a las disposiciones del nuevo Código Electoral, sino a la cantidad de solicitudes recibidas por electores preocupados por la pandemia del Covid-19.

“Una cosa es transparencia y otra es desorganización. Transparente es, desorganizado también. Dentro de la desorganización que tenemos estamos tratando de organizarlo con la misma transparencia. Porque vuelvo y repito, durante todo el proceso había representantes de todos los partidos. Sobre decirle negligencia, yo sé que lo que hubo fue falta de desorganización”, puntualizó el presidente.

Escucha este episodio del podcast Con Los Editores aquí: