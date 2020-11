Pierluisi emplaza a Educación a presentar plan para reapertura de escuelas y clases presenciales

El gobernador electo, Pedro Pierluisi, dijo el martes que ya es tiempo de que el Departamento de Educación de a conocer el protocolo para la reapertura de las escuelas y las clases presenciales.

“Yo entiendo que hoy no se puede decidir cuál es la fecha en la que se van a reabrir o se deben reabrir, gradual y parcialmente los planteles escolares. Hoy no se puede tomar esa decisión. Lo que si yo he reclamado hace tiempo es que ya tiene que haber un plan y unos protocolos claros en cuanto a cómo se va a reabrir gradual y parcialmente y hasta regionalmente el sistema de enseñanza pública en Puerto Rico. ¿Cuándo se va a llevar eso a cabo? Eso es lo que no se puede decidir ahora”, dijo Pierluisi a preguntas de la prensa.

Pierluisi se expresó a favor de permitir que las escuelas privadas que establecieron sus protocolos, pero el Gobierno les negó operar de forma presencial puedan hacerlo.

“Me consta que hay escuelas privadas que se prepararon y que tienen sus protocolos y que están pidiendo que se les dé el visto bueno. Yo no estoy ahora mismo de tomar esa decisión, pero pienso que el secretario de Salud y el de Educación deben establecer cual va a ser el mecanismo o el protocolo para que la escuela privada que esté debidamente preparada y que lo está pidiendo pueda comenzar a tener educación presencial”, expresó.

Pierluisi solicitó que el Departamento de Educación publique ya el plan que tiene si alguno.

“Mi recomendación es que se haga una conferencia de prensa de prensa completa en la que se de a la luz pública como es que se haría esto para el bien de todos para que el pueblo, el magisterio y los padres de los niños estén informado. Hazlo, lo deben hacer ya”, sentenció.

Según el gobernador electo, mantener la situación con la educación como se ofrece al momento es un horror.

“Uno no puede cruzarse de brazos y tiene que estar preparado. Todo el personal docente y no docente que trabaja en las escuelas, así como los padres y los estudiantes deben saber como esto se va a llevar a cabo. Porque así hay transparencia y todo el mundo se va preparando. Porque para mí lo que es una tragedia social es pensar que ya llevamos casi un año sin prácticamente ninguna educación presencial, muy poca educación remota que pueda sustituir la que no se está dando de forma presencial, ¿y que entonces estemos hablando estar un semestre más? ¿Un año y medio? No, no, no, eso es un horror ni tan siquiera pensar eso”, mencionó.

“Yo como padre, como abuelo y como puertorriqueño digo que tenemos que proteger la salud de todos, seguro que sí, pero no podemos paralizar la educación en Puerto Rico indefinidamente. Va a llegar el momento en que habrá que reabrir los planteles. Vamos a estar preparados para cuando eso ocurra”, añadió.

El gobernador electo espera que en el proceso de transición que comienza la próxima semana pueda conocer, entre otros asuntos como va el proceso de contratar el síndico en el Departamento de Educación, si los módulos que se suponía entregara el Departamento para la educación a distancia se entregaron, cuántas computadoras a estudiantes a maestros se entregaron y cuántas faltan por entregar, que tipo de adiestramiento se dio.

