Vivas las pugnas internas en la CEE de cara al escrutinio general

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, atribuyó los aparentes descuadres de papeletas de voto adelantado por correo y voto a domicilio a la “desconfianza” de su contraparte del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, hacia sus propios funcionarios electorales.

“Durante todo este proceso todo este trabajo se ha realizado en balance, todos los partidos han tenido en las mesas sus funcionarios de colegio. Por lo tanto, más que descuadre, aquí lo que existe es una alta desconfianza de Nicolás Gautier sobre sus funcionarios de colegio que estuvieron allí presentes. Todo se hubiera evitado si desde un principio, desde el 24 de octubre, se hubiera tenido en todas las mesas los funcionarios de colegio bien adiestrados, preparados y pasando las papeletas según las instrucciones”, expresó Sánchez.

En esencia, dijo el comisionado del PNP, no se adjudicaron votos como se pudo haber hecho en el proceso manual, lo que, a su entender, resulta ahora en que haya diferencias entre las papeletas de diferentes tipos contabilizadas.

“Por ejemplo, papeletas que tenían sobrevoto, o votos de menos, se había instruido a los funcionarios a que las adjudicaran de inmediato. Y así se evitaban todos estos descuadres. Las papeletas que, por la prisa, los funcionarios se fueron a hacer las rutas (de voto a domicilio) y no colocaron las iniciales, se había instruido a colocar unas marcas para que las máquinas las pudieran leer. Todo ese asunto de segregación, de reorganización y reubicación de papeletas es lo que ha ocasionado el descuadre. Ahí no hay papeletas de más o de menos. Simplemente están en unos maletines que se supone que el pasado sábado se pasaran a actas para poder divulgar los resultados finales”, subrayó Sánchez.

Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, dijo que el sábado, día en que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) emitió una certificación preliminar de resultados, los funcionarios identificaron ciertos descuadres cuando trabajaban con las actas.

“Me da la impresión que tiene que ver con las actas que se trabajaron por dos semanas en el coliseo Roberto Clemente, (donde) podía haber personal que no tenía la experiencia previa y por eso, en gran medida, mañana antes de empezar el escrutinio se va a dar el adiestramiento para que todo el mundo esté claro de cuáles son las reglas de juego. Creo que tiene mucho que ver eso y, en gran medida, la razón de ser del escrutinio es arreglar y atender cuando las actas no cuadran y se abren los maletines para contar nuevamente (los votos). Creo que ese caso se va a estar dando bastante. Es un número significativo de actas que no cuadran”, sostuvo Aponte.

En una carta dirigida Francisco Rosado Colomer, presidente de la CEE, Gautier precisó que las actas publicadas de voto por correo y a domicilio reflejaban la contabilización de 117,106 papeletas estatales, pero solo 106,650 legislativas, 103,469 municipales y 103,238 plebiscitarias. El comisionado del PPD solicitó una “investigación y aclaración” de las aparentes discrepancias.

Metro solicitó una entrevista con el presidente de la CEE, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

“Esas papeletas hay que entrarlas ahora correctamente. El sábado no se entraron porque había que volver al maletín, abrir todas las papeletas y hacer una adjudicación”, dijo el comisionado de la Palma, apuntando a que la CEE quería emitir las certificaciones preliminares ese día.

Defienden validez de certificaciones

Tanto Sánchez como Aponte justificaron la emisión de las certificaciones preliminares de resultados en la noche del sábado, a pesar no se ha reportado el 100% de los colegios, contrario a lo que se indica en los documentos.

De acuerdo con Sánchez, los cinco comisionados de los partidos autorizaron en reunión a Rosado Colomer a presentar la certificación, y alegó que la oposición del representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, quien no la suscribió, respondió a presión de los comités de los candidatos de esa colectividad.

Hoy, precisamente, Valentín impugnó la certificación por la vía administrativa, argumentando que el Código Electoral vigente no contempla tal cosa como certificaciones preliminares de las distintas candidaturas. El artículo 10.8 del Código Electoral al que se alude en la certificación de la CEE solo regula el proceso de recuentos.

En su impugnación, el comisionado electoral del MVC sostiene que la ley electoral derogada sí disponía, en el artículo 10.008, que se emitiera una certificación preliminar a las 72 horas de concluido el evento de votación.

Sánchez planteó que la certificación era necesaria para notificar a los candidatos que se dirigían a un recuento para que pudieron nombrar observadores del proceso. Asimismo, tanto él como Aponte sostuvieron que las contiendas que al momento están cerradas, pero fuera del margen de recuento, todavía podrían llegar a esta etapa una vez se tomen en consideración las papeletas no contabilizadas, pese a que el Código Electoral solo contempla recuentos cuando el resultado preliminar –que en este caso sería el certificado– arroje una diferencia menor de 0.5% o 100 votos.

“Nosotros vamos a tener una reunión para discutir cómo va a ser el escrutinio. Esas certificaciones, como dice la palabra, son preliminares, no son las finales u oficiales que se atienden después del escrutinio y recuento. Quizás una persona en estos momentos no tenga derecho a recuento y se lleva a cabo el escrutinio y ahí el margen sea tan cerrado que la persona que está segunda pida en ese momento un recuento. Todavía hay tiempo en el escrutinio para que una persona que está en segundo lugar pida un recuento de esas papeletas. Mi exhortación es que esperemos a que se haga el escrutinio, se arreglen las actas y veamos la distancia entre un primer y segundo lugar”, dijo Aponte.

Sánchez, en tanto, dijo que antes de comenzar con el escrutinio general se revisarán las actas restantes, lo que podría derivar en que se anuncien recuentos adicionales.

Al momento, se vislumbran recuentos en tres alcaldías, dos distritos representativos y tres distritos senatoriales, así como a los escaños por acumulación de ambas cámaras.

Sin embargo, múltiples otras contiendas también se diferencias por márgenes cerrados, incluyendo los distritos representativos 2, 3, 21 y 23, que podrían trastocar significativamente la composición de la Cámara baja.