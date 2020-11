Courtesy of University of Maryland School of Medicine via AP

Pfizer anuncia que su vacuna contra COVID-19 tiene una eficacia del 90% Según los primeros resultados de la fase 3 de su ensayo Por The Associated Press

Pfizer informó el lunes que una revisión inicial a los datos de su vacuna sugiere que esta podría tener una efectividad del 90% contra el COVID-19, lo que indica que la compañía está en camino de presentar una solicitud para uso de emergencia con los reguladores de Estados Unidos. El anuncio no significa que la llegada de una vacuna sea inminente: este análisis interno, por parte de una junta independiente que monitorea los datos, revisó 94 infecciones registradas hasta la fecha en un estudio que tiene cerca de 44.000 participantes en Estados Unidos y en otros cinco países. Pfizer Inc. no proporcionó más detalles sobre esos casos, y advirtió que la tasa de protección inicial podría cambiar para cuando termine el estudio. Incluso la revelación de este tipo de información es algo sumamente inusual. “Estamos en una posición en la que posiblemente seremos capaces de ofrecer algo de esperanza”, comentó el médico Bill Gruber, vicepresidente de Pfizer para desarrollo clínico, a The Associated Press. “Estamos muy animados”. Las autoridades han señalado que es poco probable que cualquier vacuna esté lista antes del fin de año, y los suministros iniciales se racionarán. “Necesitamos ver los datos, pero esto es sumamente prometedor”, dijo el doctor Jesse Goodman, de la Universidad Georgetown. También señaló que aún deben responderse muchas preguntas, como cuánto duran los efectos de la vacuna y si protege a los ancianos tan bien como a los más jóvenes. Si la vacuna de Pfizer da resultado, “va a pasar tiempo para que tenga un impacto importante a nivel poblacional”, comentó Goodman, exdirector de la división de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Los resultados provisionales fueron una “primera señal interesante”, pero aún quedan preguntas por responder, señaló Marylyn Addo, directora de la unidad de medicina tropical en el hospital UKE de Hamburgo, Alemania. Los mercados mundiales, ya animados por la victoria del presidente electo Joe Biden, se alegraron de las noticias de Pfizer y las acciones subían en Wall Street al iniciar operaciones.