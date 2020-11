Wanda Vázquez y Pierluisi quieren que el próximo semestre escolar sea mixto

ras una reunión en La Fortaleza entre la gobernadora saliente, Wanda Vázquez Garced y el precertificado gobernador electo, Pedro Pierluisi Urrutia, se discutió el tema de la educación en la que expresaron su inclinación a que el mismo sea de manera mixta, presencial y virtual el próximo semestre.

“Ese tema lo dialogamos bastante porque queremos que a la mayor brevedad se brinden las clases presenciales. Estamos trabajando para que el próximo semestre sea de manera mixta entre presencial y virtual”, dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa.

Por su parte, Pierluisi Urrutia dijo que “ya van dos semestres en que no ha habido clases presenciales y sabemos que algunos niños no han tenido acceso al internet y no todos tienen las computadoras por lo que el concepto de educación a distancia está limitado”.

Vázquez Garced mencionó que cerca de 18 mil estudiantes en la primera semana solicitaron el incentivo para el internet.

“De igual manera completar las computadoras, estamos esperando a que lleguen las próximas computadoras”, acotó la gobernadora saliente.

Te recomendamos: