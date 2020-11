Jenniffer González asegura que trabajará con el presidente que salga electo

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Cintrón, aseguró hoy, jueves, que trabajará con cualquiera de los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que resulte electo.

A su llegada a La Fortaleza para sostener una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y hablar sobre el resultado del plebiscito, González aseguró que podrá trabajar con Joe Biden (demócrata) o Donald Trump (republicano) porque ella trabaja con ambos partidos desde su posición en el Congreso.

No obstante, González no contestó cuando se le abordó sobre a cuál de los dos candidatos prefiere trabajar.

"Yo quisiera ser Miss Universe y no me ha salido. No necesariamente es lo que yo quisiera, es lo que tenemos. […] La plataforma republicana estipula el respaldo a la estadidad. El candidato demócrata ha dicho que respalda la estadidad así que es cuestión de unos días", explicó en un breve a parte con la prensa.

Entre lo que discutirá con la gobernadora durante su reunión, González adelantó que además de los resultados del referendum sobre la estadidad discutirán las vacantes en la Comisión de Igualdad y el uso de los fondos CDBG-DR.

