Jenniffer González llama una "vergüenza" arresto de Néstor Alonso y pide su renuncia

Como una “vergüenza” catalogó el jueves la comisionada residente Jenniffer González el arresto del representante novoprogresista Néstor Alonso quien fue puesto bajo arresto por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por un supuesto esquema de corrupción de “kickbacks”.

“Yo creo que es una vergüenza que el representante no tan solo sepa que es ilegal, sino que a sabiendas de que ha habido casos de corrupción recientemente actúe de manera similar”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Ya el pueblo de Puerto Rico se cansó. Ya el gobernador electo le pidió la renuncia a su escaño ahora y al escaño que no ha juramentado todavía. Yo me uno a esa solicitud que también realizó el presidente de la Cámara”, añadió.

Mencionó que la ley dispone que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene por ley un espacio de 60 días para adoptar un método de sustitución.

Por su parte, la gobernadora saliente Wanda Vázquez Garced rechazó que se le nombre a ese escaño porque “necesito un break”.

Por otro lado, la comisionada residente arremetió contra la congresista Nydia Velázquez al pronunciar que el resultado del plebiscito de estadidad si o no, no recibió una “súper mayoría”.

“Ella representa Nueva York. Yo salí electa para representar a todos los puertorriqueños. Y yo creo que es importante, que la congresista Velázquez, que vive con todos los derechos de ser ciudadana americana aprenda a respetar al pueblo de Puerto Rico. Aprenda a respetar a los electores de Puerto Rico. Si ella quiere representar a Puerto Rico, que se mude y corra en una elección y yo te aseguro que le ganaré como le gané al candidato del Partido Popular. Dicho eso, yo creo reconocer que la estadidad sacó más votos que ella en pasadas elecciones”, dijo González Colón.

“Yo creo que personas que no viven aquí quieran decirle a los puertorriqueños cómo tiene que vivir, está demás. Yo creo que personas que quieren la independencia para Puerto Rico busquen subterfugios para evitar el voto directo del pueblo y los puertorriqueños no necesitan tutela, no necesita que nadie se meta en un cuarto oscuro a tomar decisiones como ese proyecto que la congresista pretende. Un proyecto que reconoce que la voluntad está en el Congreso y que no importa lo que esa Constituyente decida, es el Congreso que tiene que actuar. Así que, yo creo que es un proyecto oneroso, que le cuesta más al pueblo de Puerto Rico, un proyecto que no va a resolver el estatus, que limita el poder del voto a la gente porque les dice que no son suficientemente inteligentes para tomar una decisión”, acotó.

Mencionó que “52 por ciento es constituyente de una mayoría absoluta y hay que respetar ese derecho al voto de la misma manera que muchos celebran hay candidatos de partidos emergentes en la asamblea legislativa, tienen que respetar también”. Señaló que “aún así puedo trabajar con ella”.

