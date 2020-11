Esposo de Wanda Vázquez podría ser nombrado al Apelativo a juicio de Pierluisi

Aunque expresaron que no han dialogado sobre ese particular, tanto la gobernadora saliente Wanda Vázquez Garced, como el precertificado gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia se mostraron a favor de un asenso al juez Jorge Luis Díaz Reverón a cualquier puesto dentro de la judicatura del país, a juzgar por sus expresiones.

“Verdaderamente yo creo que no hay razón verdad, para que nosotros podamos analizar eso, no le hemos expresado tampoco. Pero, el licenciado Jorge Luis Díaz Reverón, y aquí me expreso al profesional, no a mi esposo, es un profesional probo, no solamente en la comunidad jurídica, fue fiscal, fue abogado, abogado en el Tribunal Federal, ha sido juez por casi once años, con unas decisiones extraordinarias en el Tribunal de Primera Instancia, confirmado por el Tribunal Apelativo, confirmado por el Tribunal Supremo y yo creo que excelente profesional que la Rama Judicial, con carrera judicial sería extraordinario. Así que, si hubiese la oportunidad sin duda alguna que la tiene más que merecida por méritos propios. No porque nadie le esté haciendo un favor. Por mérito propio”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

“Para dejar el récord claro ante mi sentir, yo no tendría reparo alguno nombrando al juez Díaz Reverón ya sea a cualquier puesto en la judicatura de Puerto Rico. Tiene los méritos, a mí me consta, lo conozco personalmente, conozco su trayectoria, así para que eso quede claro. Pero eso no está ante mi consideración actualmente y no lo discutimos”, dijo Pierluisi.

“Para que esté claro, tiene todos los quilates para estar en cualquier puesto en la judicatura”, añadió.

Sobre las vacantes en el Tribunal Supremo y en la contraloría de Puerto Rico, expresaron que no hablaron del asunto.

