Jefe de fiscalía federal reconoce peligros de poca transparencia legislativa

En el contexto de los recientes arrestos de dos representantes y las batallas judiciales para que la Asamblea Legislativa haga disponible al público los salarios de los empleados, el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, admitió que la transparencia de la que han renegado los líderes de ambas cámaras podría haber servido de disuasivo a los actos de corrupción.

“Mientras más información tenga el pueblo, para que todo el mundo pueda ver lo que está pasando, mejor para todos”, dijo Muldrow durante una conferencia de prensa en la que repasó su primer año al mando de las operaciones del Departamento de Justicia estadounidense en la isla.

Aunque reconoció que existen normas para proteger la confidencialidad de cierta información sensitiva, Muldrow reconoció que, en última instancia, el acceso a datos como los que los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, respectivamente, se han negado a proveer es un “asunto político”.

“A nivel federal eso es algo que uno puede chequear, de un congresista en la Florida quién trabaja en la oficina y cuánto le pagan. Eso está en línea. Más información al público, cuando no causa daño a las personas, creo que siempre es mejor”, agregó el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico.

Al momento, el Tribunal de San Juan considera un recurso de mandamus sometido por Eva Prados, candidata a un escaño cameral por el Movimiento Victoria Ciudadana, contra el Senado para obligar al presidente de ese cuerpo a revelar los salarios de los empleados de las oficinas de todos los senadores por los pasados ocho años.

Los abogados del Senado, en tanto, argumenta que el salario de los empleados forma parte del expediente personal, documentación que el reglamento interno define como confidencial.

Por su parte, a mediados de septiembre, y luego de los arrestos de los representantes novoprogresistas María Milagros “Tata” Charbonier y Nelson Del Valle, Méndez emitió una orden administrativa que igualmente prohíbe el acceso a los expedientes de personal en la Cámara baja.

Vivas las investigaciones

Muldrow no quiso especificar en qué etapa se encuentran investigaciones adicionales sobre la Legislatura o cuándo se producirían “resultados”, pero dio a entender que el Departamento de Justicia estadounidense continúa indagando.

“Yo no hablo de si estamos investigando o tenemos algo pendiente. Pero creo que ustedes puedes asumir que hay otras investigaciones porque nosotros estamos poniendo muchos recursos en esa área. Yo no anuncio promesas, yo anuncio resultados. Si una persona en la comunidad tiene alguna información sobre eso, siempre es mejor llegar más temprano que tarde. No puedo decir cuándo van a ver resultados, pero ustedes van a ver resultados”, recalcó Muldrow.