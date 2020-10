Denuncian en redes supuesto desastre ambiental "a punto de ocurrir" en el Caribe

View this post on Instagram

A punto de ocurrir un desastre ambiental en una región del Caribe. #astronomíayciencia101 El embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, informó horas antes que el buque FSO Nabarima, construido en 2005, contiene más de 1,3 millones de barriles de petróleo, por un valor actual de 300 millones de dólares. El petrolero está estable pero con un ángulo muy peligroso de inclinación en el golfo de Paria, estado Sucre. Venezuela ya le otorgó acceso a expertos de Trinidad y Tobago al FOE Nabarima. La fecha de la inspección está programada para el 20 de octubre de 2020. Publicado: 19/octubre/2020