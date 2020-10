Gobernadora arroja negativo a prueba molecular del COVID

La gobernadora Wanda Vázquez informó que su prueba molecular al coronavirus COVID-19 arrojó negativa luego de que hubiese estado en contacto con el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, quien se encuentra recuperándose de este virus.

“Hoy, tal como adelantamos la semana pasada, volví a realizarme la prueba molecular de COVID-19, resultando la misma negativa. No obstante, para cumplir con el protocolo dictado por el Departamento de Salud y por recomendaciones de la subsecretaria de Salud, Dra. Iris Cardona, continuaré trabajando de forma remoto. Mis mejores deseos de recuperación del secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, y mi agradecimiento a todos los que me han llamado y escrito para saber cómo me encuentro. Me siento bien, sin síntomas, trabajando con medidas y proyectos para el bienestar de todo Puerto Rico”, comentó la primera ejecutiva.

La semana pasada, Vázquez indicó que estaría realizando toda su agenda de manera virtual para cumplir con todos los protocolos que recomiendan los expertos en los temas de salud.