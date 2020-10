Ángela Meyer abandona los escenarios por su carrera política en el PNP

La actriz Ángela Meyer anunció el martes, su retiro de los escenarios para darse paso como legisladora municipal bajo la plataforma del Partido Nuevo Progresista (PNP) en San Juan.

“Bien vale la pena! Hace tres meses les comuniqué que me retiraba del teatro. No fue fácil ni aceptarlo ni decirlo, más aún cuando sabes que puedes trabajar un tiempo más. Que no te faltan ofertas y que la mente está clara, la memoria no te traiciona y la energía aun te acompaña, pero entendía que, como decía mi mamá, “no se puede estar en la procesión y repicar campanas” Aceptar ser parte de la Asamblea Municipal de Miguel Romero, para mí, es renunciar a muchas cosas, pero estoy convencida que bien vale la pena”, dijo Meyer en sus redes sociales.

En la publicación aseguró que se unió a la campaña de Romero por su "Plataforma Cultural" y porque le permite "explicar el cómo y el por qué los artistas somos quienes hacemos cultura. Que las Artes Escénicas cumplen con muchos propósitos mas allá del entretenimiento".

Espera que con unirse a la política "las artes en San Juan vuelvan a brillar".

