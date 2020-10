Alarma de coronavirus: podría producir infertilidad masculina

Y por si fuera poco, ahora científicos advierten de otra posible consecuencia del coronavirus: podría provocar infertilidad en los hombres.

Un equipo de médicos en Israel llegó a esta conclusión tras revisar 40 estudios internacionales. Los expertos observaron un descenso en la cantidad y el movimiento del esperma en un 50% de pacientes que padecieron coronavirus grave o moderado.

Dan Aderka, doctor en el Centro Médico Sheba y líder del grupo de investigadores, explicó a The Time of Israel que el hallazgo es preocupante. Agregó que se necesita monitorear más de cerca a los pacientes, ya que no es raro encontrar que un virus provoque daño en el esperma.

“Todavía no sabemos si estos efectos son reversibles, pero sí sabemos que otras enfermedades de la familia de los coronavirus, como las paperas y el SARS, han dejado un efecto a largo plazo en la fertilidad de los pacientes masculinos”, señaló Aderka.

Adicional a esto, Aderka alertó sobre las investigaciones que mencionan que también se ha encontrado muestras de SARS-CoV-2 en el semen de algunos pacientes. De hecho, en setiembre, un estudio publicado por la revista británica European Medical Journal, realizado por los doctores Jan Tesarik y su hija Raquel Mendoza Tesarik, expuso que el coronavirus podía provocar fragmentación del ADN de los espermatozoides.

En consecuencia, los embriones, los fetos y la descendencia podían verse afectados por anomalías cromosómicas, lo que tiene un efecto negativo sobre la tasa de nacimientos: o bien disminuye la probabilidad de implantación de los embriones o aumenta la frecuencia de abortos espontáneos.