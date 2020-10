Trump anuncia que saldrá del hospital mientras incita a no tenerle miedo al COVID

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que saldrá del hospital Walter Reed esta tarde a las 6:30 p.m. luego de pasar todo el fin de semana internado tras su diagnóstico de COVID-19. El mandatario, dijo además que se sentía mejor que nunca.

"Sintiéndome muy bien! No le tengan miedo al Covid. No dejen que domine sus vidas", escribió Trump en Twitter.

Según dijo, se siente "mejor que hace 20 años" y aseguró que en el país y bajo su administración, se han desarrollado "medicinas y conocimientos geniales".

El presidente había sido internado el pasado 2 de octubre, un día después de que se conociera que se había infectado del virus cuyo efecto ha minimizado desde el inicio de la pandemia.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020