Denuncian falta de protocolos contra COVID en oficina de Gobierno

La Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE) denunció hoy el hacinamiento que existe en la oficina regional de Carolina que evita mantener el distanciamiento físico aumentando el riesgo de contagio del coronavirus Covid-19 entre los empleados y la falta de comunicación entre el sindicato y la administración para la activación de protocolos cuando un empleado da positivo al virus.

“Estamos aquí para denunciar el hacinamiento que existe en algunas partes de esta oficina regional del Fondo del Seguro del Estado. En este edificio hay espacios donde están ubicadas más de 20 personas en el mismo lugar, esto claramente, evita que los empleados puedan cumplir con el requerimiento del distanciamiento físico y aumenta el riesgo de contagio de Covid-19 entre los empleados”, detalló Lizbeth Mercado Cordero, presidenta de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE).

Mercado Cordero explicó que antes se tenían a los empleados presenciales en días alternos reduciendo así las plantillas de trabajo en todas las áreas y se comprobó que era menos la exposición a los empleados por el hacinamiento.

“Cuando los empleados estaban en modalidad alterna no existía el problema de hacinamiento que hay hoy, el riesgo de contagio era mínimo, pues no había tantos empleados juntos. Además, según la orden ejecutiva el trabajo a distancia (remoto) facilita que no se expongan tantos empleados juntos. El propio administrador del Fondo, Juan Benítez impartió instrucciones a todos los directores regionales del Fondo para promover el trabajo a distancia y ellos han hecho caso omiso para así cumplir la orden ejecutiva”, resaltó.

La líder sindical detalló que, además del problema de empleados aglomerados, existe también, falta de comunicación entre el sindicato y el director médico de la región, el Dr. Juan Arango, en la activación de los protocolos establecidos por la propia Corporación del Fondo y por OSHA cuando ocurre un caso positivo a Covid-19.

“El director médico hace con la activación del protocolo lo que le da la gana. No sigue los pasos establecidos, no nos notifica a nosotros y lo que hace es crear histeria entre los empleados. La Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez establece que las agencias y corporaciones tienen que contar con las organizaciones sindicales para el cumplimiento de los protocolos de prevención del Covid. La Unión de Empleados del Fondo es una facilitadora, nosotros podemos orientar a los empleados y ser facilitadores en estos procesos. No buscamos ser creadores de histeria como lo está siendo ahora el director médico por no dar información y no activar los protocolos”, puntualizó.

Mercado Cordero añadió que los empleados que se niegan a trabajar para proteger su salud son amenazados por el director regional, Roberto Acevedo.

“Si un empleado expresa que no quiere exponerse al Covid en su área de trabajo que no ha sido sanitizada luego de un positivo es amenazado por el Director Regional diciendo que tomará medidas disciplinarias. No es momento de amenazas, es momento de acción. Momento de que incluyan a la Unión en la activación de los protocolos y se reubiquen a los empleados que están hacinados en su área de trabajo”, sentenció.