Comisionado electoral del PPD reacciona a grabación: “esas son las reglas de juego”

A pocas horas de que trascendiera públicamente la grabación de unas expresiones que emitió a empleados del Partido Popular Democrático (PPD), el comisionado electoral de esa colectividad, Nicolás Gautier, rechazó que sus palabras emitidas durante una reunión con a finales de agosto fueran de naturaleza ofensiva.

“Todo el que me conoce sabe que yo no ofendo a nadie. Sencillamente estamos en una situación que no es normal para correr un evento como el que tenemos que correr”, argumentó Gautier en entrevista telefónica con Metro.

El comisionado señaló que las expresiones, divulgadas esta mañana por la estación radial NotiUno, se produjeron durante la primera reunión que sostuvo con el equipo electoral de la Pava a finales de agosto, tras su designación como comisionado por parte del líder y candidato a la gobernación del PPD, Carlos Delgado Altieri.

Esta tarde, en una conferencia de prensa, Delgado Altieri defendió a su comisionado electoral, al sostener que la agresividad de su discurso es producto del trasfondo militar de Gautier y que sus expresiones no debían entenderse literalmente.

“Por los próximos 70 días nadie se enferma. Nadie tiene vacaciones. Si se le muere alguien lo enterramos, lo siento mucho…pero tenemos setenta y pico de días para ganar esta elección y la vamos a ganar. Con usted o sin usted”, fueron parte de las expresiones de Gautier que trascendieron en la grabación, en la que además advirtió que no toleraría que quejas de los empleados llegaran hasta el liderato del PPD.

En caso de que una situación así ocurriera, dijo Gautier en aquella reunión, “usted firmó su sentencia de muerte”.

“Si se sintió ofendido, porque evidentemente esa fue la persona que dio la grabación, yo lo lamento mucho si se ofendió. Pero esas son las reglas de juego. Si no le gusta pues entonces que se vaya. Yo no ofendí a nadie. Les dije cuáles eran las reglas de juego desde que yo asumí el liderato de este grupo”, recalcó Gautier en su conversación con este medio.