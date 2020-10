‘Charlie’ Delgado vuelve a dejar interrogantes sobre el currículo con perspectiva de género

El candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, recurrió nuevamente a las ambigüedades al intentar explicar su propuesta de implementación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas, al asegurar que sería el resultado de un proceso de “diálogo” y “convergencia” en el que participarían sectores con visiones de mundo tan disímiles como las iglesias e integrantes de la comunidad LGBTTIQ.

A lo largo de una conferencia de prensa, el líder popular insistió que su postura respecto a la perspectiva de género siempre ha sido “clara”, a ocho días de responder en un debate que no la favorecía, para minutos después aclarar que sí cree en esa herramienta educativa, y apenas unos días después de señalar en una transmisión por las redes sociales que los “issues” de género son impulsados a la atención pública por otras colectividades políticas.

Delgado Altieri, asimismo, reiteró las expresiones que hizo la semana en una entrevista radial, en las que da a entender que las personas homosexuales o transgénero pudieran estar incurriendo en una conducta pecaminosa, aunque asegurando que él personalmente respeta el “libre albedrío” de todos.

El currículo con perspectiva de género forma parte de las iniciativas de política pública que se implementarían a partir del estado de emergencia para atender la violencia contra las mujeres que Delgado Altieri prometió declarar tan pronto accediese a la gobernación, en enero de 2021. Sin embargo, sus explicaciones sobre la aplicación del currículo dejaron más dudas que respuestas.

“Perspectiva de género: la igualdad entre los seres humanos, el respeto entre los seres humanos, no tiene que ver nada con sexualidad. No voy a hablar nada más del tema. Ya lo contesté”, fue la definición del concepto que ofreció el alcalde isabelino al pedírsele que describiera su visión.

Delgado Altieri sostuvo que su visión de perspectiva de género responde a una idea de “equidad y respeto” hacia todos los seres humanos.

Ese currículo sería producto de la “evaluación, trabajo en equipo y recomendaciones de todos los grupos de interés… He dicho que se necesita convergencia, diálogo de los grupos de interés. Estoy hablando que es necesario que en nuestras escuelas tengamos unos currículos de perspectiva de género. Eso no tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con igualdad, con respeto a la mujer y al hombre también. Que si la mujer quiere ser bombero, que sea bombero, si quiera estar en la política, está en la política”, dijo Delgado Altieri.

Entre esos “grupos de interés”, Delgado Altieri mencionó “las iglesias, las comunidades, organizaciones con fines de lucro. Todas las que quieran. Todo eso compone la sociedad… No podemos excluir. Si digo que dejo fuera la (comunidad) LGBTT pues es malo. Todos los sectores. Es igualdad, equidad, participación de todos los sectores. ¿O es que vamos a excluir?”.

Sin embargo, el candidato no fue categórico al preguntársele si impulsaría un currículo con perspectiva de género que no contara con la bendición de sectores religiosos fundamentalistas, que han sido el principal grupo opositor desde que en 2015 la administración del exgobernador Alejandro García Padilla implementó la perspectiva de género en las escuelas mediante una carta circular que fue derogada por el Partido Nuevo Progresista dos años más tarde.

“Como he dicho todo el tiempo. El país, esta isla, como otros países que estuvieron en guerra, que estuvieron en tantas controversias profundas, y aquí en esta conferencia de prensa queda demostrado, (tiene) la necesidad de tener diálogos y convergencias aunque existan diferencias. ¿Y si nos sentamos a la mesa y conseguimos una reconciliación?”, planteó Delgado Altieri.

¿Y si eso no ocurre?, le preguntó Metro.

“Pues hay que seguir trabajando, buscando lo mejor de todos los sectores. Qué más se puede hacer que no sea provocar el diálogo. Provocar la convergencia y entendimiento. Yo insisto en eso y voy a insistir en la convergencia de este país. Como país no podemos seguir unos atrincherados en una esquina y otros en otra. Puedo entender que existan posiciones encontradas, esa es la vida. Siempre va a haber gente que dice ‘salí de ahí y no me gustó la que hay’. Imposible convencer a todo el mundo. Pero haces el mayor esfuerzo para conseguir ese acuerdo”, subrayó Delgado Altieri.

¿Estaría dispuesto a irse en contra de los amplios sectores que se oponen a la perspectiva de género e implementar ese currículo?, se le insistió.

“Eso es especular mucho. Como he estado hablando todo el tiempo, en cada uno de los argumentos que he prestando, he estado hablando de convergencias y traer a la mesa a todos los sectores”, dijo Delgado Altieri, aunque precisó que no favorece la reinstalación de la carta circular de 2015.

Según el aspirante a la gobernación, su oposición a esa carta circular responde a que contiene asuntos relacionados a la sexualidad.

“Yo quiero que se revise. Si existe un documento no reinventemos la rueda, vamos a utilizar esa información y partimos de ahí. Estos van a ser documentos vivos y acciones vivas. Porque la vida cambia con mucha frecuencia y sobre todo en estos tiempos”, sostuvo Delgado Altieri.

Firman compromiso

En la rueda de prensa, Delgado Altieri estuvo rodeado de sobre una veintena de mujeres candidatas del PPD a distintos puestos electivos, entre las que resaltaron la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, la senadora y aspirante a la alcaldía de San Juan, Rossana López, y la candidata al Senado Ada Álvarez Conde.

Al finalizar, el candidato a la gobernación y las mujeres aspirantes firmaron un documento para consignar el compromiso de declarar el estado de emergencia por violencia de género.

Entre las iniciativas, contenidas en el documento, se incluye la creación de un albergue gubernamental para mujeres víctimas de violencia, que se llamaría “Viva Mujer”, así como adelantar fondos para la operación de albergues privados, en lugar de financiarlos mediante reembolsos.

Además, Delgado Altieri se comprometió a acelerar los procesos de análisis de los ‘safe kits’ que maneja el Instituto de Ciencias Forenses, al tiempo que manifestó estar abierto a que la doctora María Conte Miller permanezca a la cabeza de esa agencia.