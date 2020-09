Preso por Ley de Armas y Maltrato de Menores, hombre que se llevó a menor a punta de pistola

Las autoridades determinaron no radicarle cargos por secuestro a Pedro Cruz Negrón, el hombre que se llevó a una menor de 16 años a punta de pistola, porque la niña dijo no haberse sentido amenazada. Aún así, una jueza le encontró causa para arresto por violación a la Ley de Armas y por maltrato de menores, por lo que le impuso una fianza que no pudo pagar y fue ingresado a prisión.

La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en San Juan, Mayda Ortiz informó en entrevista radial (WKAQ580) que al consultar el caso con una fiscal, esta determinó radicar cargos por Ley 168 de Armas, artículo 605 por portación de arma de fuego. Además, al presentar el caso ante la jueza Iradia Rodríguez, esta le añadió un cargo por maltrato de menores. La jueza encontró causa en ambos delitos y le impuso una fianza de $150,000. El hombre no pudo pagar la fianza, por lo que fue ingresado a prisión.

“De la prueba presentada a la fiscal se determinó que no se configuró el delito de secuestro, ya que la menor alegó que ella se fue de forma voluntaria y que no se sintió amenazada”, dijo Ortiz. En cuanto a la violación a la Ley de Armas, la fiscalía basó su caso en el testimonio de las trabajadoras sociales que hacían una intervención para remover a la menor y su hermano en la residencia de un familiar en el Residencial Alturas de Cupey cuando el hombre llegó y bajo amenaza con arma de fuego se llevó a la menor de 16 años.

Ortiz había indicado que Cruz Negrón alega es el padre biológico de la menor, aunque nunca la reconoció, ni tiene su custodia. Alegadamente, en el 2019 hizo una gestión en el Tribunal para obtener la custodia de la menor, pero no procedió. La menor y su hermano (otro menor) residían con unos familiares.

Cruz Negrón cuenta con antecedentes penales por Ley 54, robo y falsificación.

