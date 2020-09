Desgarrador relato de la madre de Rosimar Rodríguez

Rosa Gómez, madre de la joven Rosimar Rodríguez Gómez se mantiene esperanzada de que su hija regresará con vida a casa.

La joven de 20 años ha generado una consternación colectiva luego que su madre la reportara como desaparecida desde el pasado 17 de septiembre, cuando desconocidos llegaron hasta su residencia, en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja y alegadamente la raptaron.

"Ese día yo le dije: 'Mamita, quédate aquí conmigo hoy', y [ella] me dijo: 'mami es que tengo un compromiso tití para llevarla a una cita", recordó Gómez en entrevista televisiva (Lo Sé Todo, WAPA).

"Mi corazón dice que está bien… quizás… a lo mejor me le han hecho no sé, pero… tú sabes cómo es esto", añadió en llanto.

"Ahora mismo no sé si mi hija está comiendo, si está con la misma ropa… no sé nada… es tan difícil", lamentó Gómez.

Además, hizo un llamado a los federales a unirse a la investigación."Se que las autoridades están haciendo más trabajo, pero yo digo, '¿por qué no buscan más ayuda con los federales?', … porque esto no es una desaparición, esto es un secuestro", manifestó la mujer desconsolada.

Por último, Gómez hizo un llamado a los alegados secuestradores: "No se te va a hacer daño… no haga esto que sea más fuerte, que me la entregue, que me la dejen en algún lugar y que termine todo esto, que no va a pasar nada", indicó.