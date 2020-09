Presidente CEE asegura más de 53,000 electores solicitaron voto a domicilio

Sobre 53,000 electores solicitaron a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) votar de forma adelantada en la modalidad de voto a domicilio para las elecciones generales de noviembre.

Según en presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, esa solicitudes se dispararon ante lo que atribuyó el interés de personas mayores de 60 años de protegerse en medio de la pandemia de coronavirus.

Rosado Colomer admitió en entrevista con Noticentro, que el aumento en esas solicitudes obligará a la CEE a modificar sus planes. "Eso va a requerir que reprogramemos y quizás necesitemos días adicionales a los que ya habíamos proyectado para tomar ese voto. Vamos a necesitar más funcionarios, más rutas", sostuvo.

El inicio de las visitas de funcionarios de la CEE a las personas que votarán en su casa está pautado hasta ahora para el 24 de octubre. Las elecciones se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

El presidente de la CEE recordó que además del voto a domicilio, la votación adelantada incluye ejercer el voto en los precintos y el voto por correo. Rosado Colomer urgió a los electores que votarán por correo a devolver su papeleta con su voto tan pronto la reciban para evitar congestión en el correo.

Asimismo, aseguró que todos los procesos para la realización del evento electoral continúan su curso y en este momento no vislumbra mayores complicaciones. "Hasta ahora no hay ninguna razón para pensar que ese evento no se va a llevar, comenzando el 24 de octubre, que es cuando comienza el voto a domicilio y probablemente comience antes", sostuvo.