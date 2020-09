Llega primer cargamento de papeletas para las elecciones de noviembre

El primer cargamento de papeletas para las elecciones generales del 3 de noviembre llegó hoy al centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, estuvo presente en momentos en que los camiones descargaron el material electoral, que forma parte de las 1,800,000 papeletas que se utilizarán durante las elecciones programadas para el 3 de noviembre.

Rosado Colomer aseguró que todos los procesos para la realización del evento electoral continúan su curso y en este momento no vislumbra mayores complicaciones. "Hasta ahora no hay ninguna razón para pensar que ese evento no se va a llevar, comenzando el 24 de octubre, que es cuando comienza el voto a domicilio y probablemente comience antes", sostuvo.

A penas hace unas semanas, la celebración sin percances de las elecciones estuvo en duda debido a los atrasos en los preparativos e impresión de papeletas.

En el caso de las papeletas, el presidente de la CEE indicó a Telenoticias que el seguimiento que se le dio a la compañía encargada de la impresión, permitió que hoy se esté recibiendo el primer cargamento.

Te recomendamos: