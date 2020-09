Excontralor Manuel Díaz Saldaña: es desafortunado el nombramiento de Osvaldo Soto a la contraloría

Al dejar claro que sus expresiones no surgen en el campo personal, el excontralor de Puerto Rico, Manuel Díaz Saldaña, calificó como desafortunado el nombramiento de Osvaldo Soto para la Oficina del Contralor, ya que no posee la experiencia necesaria para correr esta dependencia en un cargo que es por un término de diez años.

“Yo respeto a la persona, pero estoy hablando de la experiencia y los conocimientos en el área técnica que conlleva esta posición del contralor de Puerto Rico, en otras palabras, para mi no es adecuado, ni apropiado (Soto) para este puesto que es de rango constitucional y que cubre todas las ramas de Gobierno, incluido los municipios”, comentó el exfuncionario quien estuvo en la contraloría desde el 1997 hasta el 2010.

Para Díaz Saldaña, es importante que la persona que ocupe este puesto cuente con experiencia en su práctica profesional de varios años en auditorías de contabilidad, ya que este conocimiento técnico abona a las habilidades que debe poseer. “Lo cierto es que no veo que tenga esa experiencia, esa preparación”, indicó Díaz Saldaña. Agregó que “por eso yo respaldo también la posición del Colegio de CPA, que aunque la constitución no lo requiere, que sea CPA”.

Según la ley número 9 del 24 de julio de 1952, que es para crear y organizar la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el requisito para ocupar este puesto es haber “cumplido treinta años de edad y ser ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico”.

Otra preocupación expresada por Díaz Saldaña sobre el nombramiento de Soto es sobre la capacidad de supervisión a personas que se les exigen unos requisitos estrictos y una preparación académica para poder laborar en esta dependencia gubernamental. Requisitos y preparación que no tendría en este caso el supervisor.

“En la página del Contralor, tu encontrarás sobre la parte que tiene que ver sobre las personas que trabajan en la Oficina del Contralor como auditores, los requisitos que te requieren ahí para ser auditores asistentes, que obviamente te requiere una experiencia, una preparación, unos créditos, y si tu no tienes esos créditos no puedes entrar a la Oficina del Contralor, entonces me pregunto, ¿Cómo una persona que no tiene esa preparación y esa experiencia va a estar supervisando auditores que se le exige para entrar a la Oficina del Contralor tomar unos exámenes, cumplir con unos requisitos bien estrictos de preparación académica? ¿Cómo esta persona pretende venir a supervisar a todos esos auditores?, y por la experiencia que yo tengo, pues obviamente te puedo decir que son situaciones bien complejas de mucho análisis, es indispensable que tenga la preparación”, reflexionó el excontralor en entrevista con Metro Puerto Rico.

Por estas razones, Díaz Saldaña recomendó a la gobernadora Wanda Vázquez retirar el nombramiento que ya ha sido cuestionado por miembros de la Asamblea Legislativa, cuerpos que deben aprobar dicha designación.

Incluso, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, adelantó que el aún secretario de asuntos públicos de La Fortaleza no cuenta con los votos de la mayoría para ser confirmado como contralor.

Saldaña estuvo unos 13 años en la Oficina del Contralor y fue sustituido por la todavía contralora, Yesmín Valdivieso.

La designación de Soto como contralor fue revelada en el día de hoy cuando la Gobernadora anunció la convocatoria a una sesión extraordinaria de la legislatura donde, entre otras cosas, se evaluaría a Soto como contralor.