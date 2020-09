Cuesta arriba la confirmación de Osvaldo Soto como Contralor

A pocas horas de su designación para dirigir la Oficina del Contralor de Puerto Rico, ya se vislumbra que Osvaldo Soto podría enfrentarse a un camino espinoso antes de ser confirmado por la Legislatura para dicho puesto.

La gobernadora Wanda Vázquez anunció hoy el nombramiento de su actual secretario de Asuntos Públicos al cargo de Contralor —el cual tiene un término de 10 años— para que este sea evaluado en una sesión extraordinaria en la Legislatura. Soto deberá ser confirmado por ambas cámaras legislativas.

Para el senador Carmelo Ríos, portavoz de la mayoría novoprogresista en el Senado, mostró reservas con la designación de Soto ya que este no cuenta con experiencia en la realización de auditorías a contratos gubernamentales. "Lo que han dicho el Colegio de CPA [Contadores Públicos Autorizados] y diferentes entidades es que debería ser una persona con una preparación y con conocimiento de auditorías. Lo que conozco de Soto, él no lo tiene", dijo Ríos en entrevista telefónica con Metro.

Incluso, indicó que la gobernadora debe reconsiderar el nombramiento de Soto hasta después de las elecciones. "Es injusto que lo hayan nombrado ahora cuando pudieron haber esperado hasta después de la elección. Ahora se mezclan un sinnúmero de ingredientes políticos y primaristas que no le hacen justicia a él o a cualquier nominado", añadió.

"Debería reconsiderar incluirlo en la extraordinaria…No estoy diciendo que lo retire para no nombrarlo, es sacarlo de la ecuación política", continuó.

Ríos, además, propuso que Soto podría ser más efectivo en otra rama de gobierno como la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones debido a su conocimiento en el campo de las comunicaciones. Incluso, mencionó que se discutió la posibilidad de nombrar a Manuel Torres —quien actualmente se desempeña como secretario del Senado— al cargo de Contralor. El portavoz de la mayoría sostuvo que este cuenta con experiencia en el manejo de auditorías por su experiencia dirigiendo la Oficina del Contralor Electoral.

Ríos no pudo precisar si Soto cuenta con los votos necesarios para pasar el cedazo del Senado. "No sé si los tiene o no, no he consultado con el caucus. Pero sé que la opinión pública no le asiste. No porque no tenga la preparación, sino por el momento histórico en que se nombra", agregó.

Aunque no fue tan categórico como Ríos, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes, señaló que la persona que sea designada como Contralor debe ser una persona experimentada en asuntos fiscales, de contratación y supervisión gubernamental. El legislador incluso hizo referencia a Francisco Parés, secretario de Hacienda y Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián como funcionarios que están cualificados para dirigir esta oficina debido a su trayectoria en materia de contratación y desembolso de fondos públicos.

"Lo justo será darle espacio para que él pueda hablar sobre su desenvolvimiento profesional en cuanto a los asuntos que puedan vinvcularlo a justificar que este en la posicion de Contralor de Puerto Rico.

Rodríguez Aguiló, sin embargo, tampoco pudo especificar si Soto cuenta con los votos en la cámara baja ya que aún el caucus no se ha reunido de cara a la sesión extraordinaria.

Soto -que no es un contador público autorizado- posee un bachillerato en Ciencias Empresariales Y Mercadeo en University of Phoenix en Puerto Rico, y se graduó de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Previo a ocupar el cargo de Secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza desde enero de 2020, ocupó el cargo de Secretario de Asuntos Públicos del Senado.