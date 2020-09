Juan Ernesto Dávila se ausenta sin avisar a reunión de la CEE

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, se ausentó esta mañana –sin ofrecer explicaciones– a una reunión del pleno del organismo en la que debían discutirse un sinnúmero de temas a exactamente dos meses de la fecha programada para las elecciones generales.

De momento, ninguno de los comisionados electorales pudo explicar el desplante de Dávila para la reunión que él mismo había convocado para las 10:00 a.m.

El comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Edwardo García Rexach, especuló que la ausencia podría significar que el atribulado presidente está considerando abandonar el cargo, aunque reconoció que no tenía información oficial o extraoficial al respecto.

Te recomendamos:

“De verdad que nos sorprendió sobremanera. Era una reunión muy importante, con una agenda larguísima y unos asuntos de mucha importancia. Y ahora no hubo quórum, porque el quórum lo establece él con por lo menos dos comisionados. Al él no estar, ya no hay quórum”, dijo García Rexach.

¿Podría ser señal de que Dávila está considerando renunciar?, le preguntó Metro.

“Pudiera ser. No me extrañaría. No me atrevo a aventurarme. Pero esa es una posibilidad. No tengo ese tipo de información”, admitió el comisionado.

Ante la ausencia de Dávila, el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, acordó con sus homólogos completar la terna que inicialmente debía presentar en una reunión el pasado martes. Los comisionados deberán reunirse nuevamente a la 1:00 p.m. para discutir los nombres, que Sánchez no adelantó en la mañana.

“Aprovechamos para dialogar sobre la vacante en la presidencia alterna y ellos solicitaron que se entregara los nombres. Yo dije que estábamos en la posición de entregar los nombres. Ante la pregunta que hizo el compañero comisionado (Roberto) Aponte, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), de que si los nombres estaban disponibles y si se iban a evaluar para ocupar la posición de presidente y presidente alterno, yo les pedí dos horas para hacer la consulta de si estaban disponibles para las dos posiciones. Número dos, que todo el mundo consultara con sus respectivos partidos si estaban autorizados a que se iniciara ese proceso. También me dijeron que en ese tiempo consiguiéramos (más) candidatos para que la lista no fuera tan pequeña”, explicó Sánchez a este medio.

Sánchez aseguró que el conjunto de personas que se propondrían cuentan con experiencia en el campo electoral. El pasado martes, Sánchez le había indicado a sus colegas que tenía una lista de hasta cinco candidatos.

Metro reveló ese día que Sánchez le había propuesto a los demás comisionados electorales el nombre de Juan C. Rodríguez Negrón, un juez especializado en Relaciones de Familia y Menores de la región judicial de Bayamón.

García Rexach señaló que ayer envió una carta a Sánchez en la que subrayaba que el Código Electoral aprobado en junio incluyó una cláusula de transición que dispone que los funcionarios de la CEE, como Dávila, podían permanecer en sus cargos, pero que el PNP, como partido de mayoría, tenía la discreción de sustituirlos. Es decir, que legalmente no habría que esperar a que Dávila renunciara o fuera destituido por los tribunales para nombrar un nuevo presidente en propiedad.

Aponte, del PIP, precisó que uno de los asuntos neurálgicos de la reunión de esta tarde es auscultar si se haría un nombramiento únicamente para llenar la vacante de presidente alterno, si se reemplazaría directamente a Dávila como presidente en propiedad o si se buscaría llenar las dos posiciones.

No se anticipa, sin embargo, que hoy se alcance el consenso sobre las figuras que serían nombradas, pues se les daría la oportunidad a los comisionados de los partidos de minoría de evaluar los nombres y discutirlos con la plana mayor de sus respectivas colectividades.

“Ellos harán una evaluación con sus respectivos partidos. Es un proceso paulatino, pero todos queremos que se resuelva. Ellos tienen que actuar lo más pronto posible”, sostuvo Sánchez, quien subrayó que el término de 15 días, dispuesto en la ley electoral para que los comisionados alcancen unanimidad sobre los nombramientos, comienza tan pronto someta los candidatos al resto de los partidos.

Dávila enfrentará el próximo martes una vista argumentativa ante un panel especial de jueces de Apelaciones, que atienden una querella que exige su destitución por presunta“negligencia crasa” al mando de la CEE durante el proceso primarista de las pasadas semanas.