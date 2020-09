Nuevo secretario de Estado es donante activo del PNP

Raúl Márquez Hernández, el nuevo secretario interino del Departamento de Estado, y quien fuera director de finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP), es un donante activo de la colectividad.

Según datos en la página del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre finales de enero del 2019 y enero de 2020, Márquez aportó un total de $15,300 en 13 ocasiones diferentes en donaciones a figuras como Thomas Rivera Schatz, Carlos “Johnny” Méndez, Miguel Romero, entre otros.

Según se desprende del informe del Contralor Electoral, el ahora secretario de Estado interino, realizó su primera donación para las próximas elecciones del 2020 el 23 de enero de 2019 al grupo Amigos José “Memo” González Mercado cuando aportó $2,000 en efectivo. La segunda ocurrió para el mes marzo, con $2,000 en efectivo al Comité Ricardo Rosselló, seguida por una aportación al siguiente mes, abril, al Comité Amigos Johnny Méndez, actual presidente de la Cámara de Representantes, con un total que ofreció en cheque de $1,000.

Luego de estas donaciones, Márquez realizó en el 2019 seis donaciones adicionales. En agosto donó $1,000 en efectivo al Comité Thomas Rivera Schatz, en septiembre hizo lo propio al Comité Amigos José “Memo” González con $750 en efectivo, en octubre hizo dos donaciones, una de $500 en cheque al Comité de Héctor Martínez Maldonado y otra también de $500 en cheque al Comité Amigos Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez y en noviembre apoyó al Partido Nuevo Progresista con una transferencia electrónica de $500 y $2,000 en efectivo al Comité Miguel Romero Lugo.

A finales de enero de 2020, hizo su primera donación del año en curso al Comité Amigos Félix Lasalle Toro con un cheque de $500. La segunda aportación económica con fines políticos de este año de Márquez ocurrió en febrero al Comité Amigos Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez mediante un cheque de $750. La última aportación realizada por Márquez a un miembro del PNP fue por una cantidad de $2,800 en junio pasado al Comité Héctor Martínez Maldonado.

Las aportaciones del licenciado a miembros del PNP y la colectividad comenzaron, según records del Contralor Electoral, en el 2013. Para el ciclo electoral del 2016, Márquez hizo múltiples donaciones entre agosto del 2013 y octubre de 2016. Para ese ciclo, fueron 33 aportaciones que totalizaron $32,967. Algunos de los políticos que se vieron beneficiados en aquel entonces de las aportaciones del ahora funcionario fueron Pedro Pierluisi, Thomas Rivera Schatz, Evelyn Vázquez, Jenniffer González, Ricardo Llerandi, Carlos Molina, Ángel “Chayanne” Martínez, Gabriel Rodríguez Aguiló, entre otros.

Para que el nombramiento de Márquez no sea interino, sino en propiedad, debe ser aprobado por ambos cuerpos legislativos, ya que partiendo de los diarios de sesiones de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó el pasado verano que persona que no estuviese confirmada no podría ocupar el cargo de gobernador de surgir alguna salida del gobernante. El presidente de la Cámara ya adelantó que no encuentra necesario convocar los cuerpos para aprobar el nombramiento.

El secretario de Estado tiene entre sus funciones liderar el proceso de transición a la nueva administración de gobierno que resulte electa en los comicios de noviembre.

Contratos con el Gobierno

La empresa Legislative Assessment, LLC, registrada a nombre del recién nombrado secretario ha totalizado $513,000 en 16 contratos en el Capitolio desde 2017, según aparece en el registro de la Oficina del Contralor, según pudo colaborar El Calce.

Tal y como aparece en el Registro de Corporaciones y Entidades del Departamento de Estado al que ahora ha sido nombrado para dirigir, el abogado Márquez Hernández inscribió la compañía Legislative Assessment, LLC, una empresa con fines de lucro y con "todo fin legal" como propósito, a las 10:39 a. m. del 19 de diciembre de 2016. Puso como dirección en aquel momento de la oficina designada para esta corporación el #G-5 de la calle Agua Azul, en la frontera entre Hatillo y Arecibo, saliendo de la carretera #2 hacia la costa.

Para ese entonces habían pasado seis semanas desde que el Partido Nuevo Progresista (PNP) ganó las elecciones y faltaba menos de un mes para que comenzara el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares en Fortaleza, con Thomas Rivera Schatz al frente del Senado y Johnny Méndez en la Cámara.

De hecho, los primeros contratos fueron en enero de 2017, apenas un mes después de inscribir la compañía.

Ahí por ejemplo, en cuatro contratos nada más, la firma Legislative Assesment se metió $64 mil, nada más de enero a junio. de 2017.

Asimismo, en el año fiscal que comprendió de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018, Legislative Assesment, LLC consiguió $145,000 con cuatro contratos en pleno inicio de la recuperación tras el paso del huracán María.

Mientras, en el año fiscal de julio 2018 al 30 de junio de 2019, Legislative Assesment ganó $128,200 en apenas tres contratos en el Capitolio.

Adicional, en el año fiscal que corresponde al periodo de julio de 2019 hasta el 30 de julio de 2020, Legislative Assesment logró $148,000 en cuatro contratos.

Finalmente, en un solo contrato que data desde julio de este año con vigencia hasta el 31 de diciembre, la empresa que inscribió Raúl Márquez Hernández cobrará $54,000 por ofrecer "consultoría legislativa", servicio que indica haber provisto en los 15 contratos anteriores que consiguió este cuatrienio.

Según el registro de la Oficina del Contralor, los contratos son todos en el Capitolio, ya sea Cámara, Senado o la "Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa".