"Johnny" Méndez asegura que no hace falta convocar para evaluar designación a Estado

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, confirmó esta tarde que la gobernadora Wanda Vázquez Garced no le consultó, como líder legislativo, que designaría al licenciado Raúl Márquez Hernández como nuevo Secretario de Estado.

"Cada cual actúa de la manera que entiende. Eso es prerrogativa de quien está en Fortaleza", dijo en entrevista con Jay Fonseca en WKAQ.

El abogado preguntó si, después de la derrota de Vázquez Garced en las primarias, el nombramiento sin consulta de quien se convertitría en Gobernador en su ausencia representa o no un mensaje en contra de la unidad de partido que el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha intentado promulgar.

"Yo entiendo el planteamiento pero es una determinación de la persona que ocupa la Fortaleza y tomó la decision de [hacerlo] así", insistió Méndez. "A fin de cuenta la evaluación que vamos a hacer es para el cargo", agregó.

"No creo que haya necesidad de colgarlo. A lo mejor decidimos no autoconvocarnos", dijo sobre atender el nombramiento. "Lo que queda que son tres o cuatro meses (en el término del gobierno actual). No creo que sea necesario convocarnos", afirmó.

Márquez Hernández tuvo además contratos con algunos representantes de la Cámara baja, y renunció hace algunos siete meses, según el líder legislativo. Sobre encontronazos o desentendimientos entre ambas partes dijo "desconozco".

En cuanto a la unidad de partido, Méndez afirmó que desde que culminaron las "secundarias", líderes novoprogresistas y miembros de la campaña de Pedro Pierluisi iniciaron conversaciones con el equipo de trabajo de la Gobernadora, quien resultó derrotada, y "se está adelantando.

La información más reciente que ha sido reportada es que Vázquez Garced no se ha comunicado con el nuevo presidente del PNP.

