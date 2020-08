PPD presenta la sexta querella de destitución contra el jefe de la CEE

El Partido Popular Democrático (PPD), por medio de su comisionado electoral, Nicolás Gautier, presentó la que hasta el momento es la sexta querella de destitución contra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila.

Gautier, en conferencia de prensa, mencionó que la querella le imputa a Dávila “irresponsabilidad crasa” en el desempeño de sus funciones, así como parcialidad hacia un partido. De acuerdo con el ex presidente interino de la CEE, al alinearse con la postura del PNP, y en contra del acuerdo de los restantes cuatro comisionados electorales sobre el mecanismo para ejercer el voto por adelantado, Dávila abrió la puerta al fraude en los comicios generales.

En esencia, la controversia sobre el voto adelantado gira en torno a si los electores pueden devolver la papeleta por correo a la CEE o si deben acudir a una Junta de Inscripción Permanente para emitir el sufragio. Gautier planteó que la CEE no tiene manera de fiscalizar que el sufragio sea emitido por la persona que solicitó el voto por adelantado, ni garantías de que el servicio postal podrá manejar la cantidad de papeletas que serían remitidas.

“No hay forma que este trámite se pueda llevar a cabo por correo porque no existe un reglamento ni manual” para operacionalizar ese proceso, insistió Gautier.

El comisionado electoral estimó que, para las elecciones generales y el plebiscito, sobre 100,000 electores podrían solicitar el voto adelantado.

Gautier, además, alertó que el voto por correo podría propiciar intentos de doble voto, si el elector se presenta a un colegio el día de los comicios.

Dávila, en la resolución que emitió el martes, fundamentó su decisión al amparo del Código Electoral, que dispone que los votos por adelantado podrán remitirse a través del Servicio Postal de los Estados Unidos.

El funcionario mencionó que el pasado viernes, en su primera reunión desde que sustituyó a Lind Merle Feliciano como comisionado electoral, solicitó conocer el estatus de 10 “asuntos”, tales como el plan de seguridad para el día de las elecciones, los adiestramientos a funcionarios de colegios y el plan para proveer alimentos en los centros de votación.

“Son cosas que ya deberían estar corriendo y no se había hecho ninguno. Al día de hoy no existe un reglamento de las elecciones. Yo creo que este señor (Dávila), con su incapacidad, con razón o sin razón, nos está llevando paulatinamente a que no tengamos otra opción que atrasar las elecciones”, dijo Gautier.

Más temprano en la mañana de hoy, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad también informó que había radicado una querella contra Dávila. En pasados días, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, designó, mediante un proceso aleatorio, a los tres jueces del Tribunal Apelativo que conformarán el panel encargado de evaluar y adjudicar las controversias en torno al presidente de la CEE.