Persiste la falta de material en las JIP a dos semanas del cierre de registro electoral

Cuatro comisionados electorales reconocieron que la falta de materiales ha impedido que muchas Juntas de Inscripción Permanente (JIP) alrededor de la isla hayan podido emitir las tarjetas electorales de personas que acuden buscando registrarse por primera vez.

Sin embargo, la principal problemática que se ha identificado es que, en ocasiones, los funcionarios presentes en las JIP le indican a los ciudadanos que, al no poder proveerles las tarjetas, tampoco es posible inscribirlos como electores, pese a que el nuevo Código Electoral dispone que se puede ejercer el voto con otros documentos de identificación, siempre y cuando la persona aparezca registrada. La fecha límite para la inscripción o reactivación de electores, de cara a las elecciones generales, es el 14 de septiembre, dentro de dos semanas.

Te recomendamos:

“Hace ya varias semanas que hemos estado recibiendo notificaciones de Juntas de Inscripción Permanente donde no se está registrando a los electores. Enfatizo la palabra registrar porque ninguna JIP puede negarse a registrar a un ciudadano. Están obligados a registrarlo independientemente de que haya la tarjeta o que la máquina de expedir la tarjeta funcione. Un ciudadano puede ir a una Junta ahora mismo y exigir ‘yo como ciudadano quiero votar y la obligación de ustedes es registrarme’”, planteó Edwardo García, comisionado electoral del Proyecto Dignidad, al explicar que, en ese caso, la JIP deberá citar posteriormente a la persona para entregarle su tarjeta.

“Es una gran preocupación que tenemos. Yo creo que está pasando (en la mayoría de las JIP). El presidente del PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) en Añasco me llamó hace tres semanas para decirme que su hija acudió a la JIP y no la inscribieron porque no tenían el material. Le dije ‘la tienen que inscribir aunque no haya el material’. Se presta para que den información falsa”, dijo por su parte el comisionado electoral de esta colectividad, Roberto Iván Aponte.

Sin embargo, Aponte alertó que la posibilidad de emitir un sufragio sin mostrar la tarjeta electoral en el centro de votación no exime a la ciudadanía de tener estar inscritos en el registro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, señaló que la falta de materiales en las JIP es un asunto que se discutido en múltiples ocasiones en el pleno de la CEE en presencia del presidente Juan Ernesto Dávila.

“Ahí han surgido las denuncias de equipo que falta, a veces no tienen ‘toners’ las impresoras, no hay plástico. Todo se sigue añadiendo a la ineficiencia de la comisión, porque eso es parte de las facultades administrativas del presidente y la CEE. Es inaceptable que en las JIP no haya los materiales para poder hacer algo tan esencial como inscribir electores. Le siguen asignando dinero, él sigue haciendo estas movidas de pedir presupuesto, así que el presidente tiene que actuar y resolver estos problemas en la JIP. Debe haber los recursos”, dijo Valentín.

Aponte y Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral entrante del Partido Nuevo Progresista (PNP), coincidieron en que el problema de falta de materiales responde a los recortes presupuestarios ordenados por la Junta de Control Fiscal.

Sánchez, sin embargo, minimizó la importancia de la entrega de tarjetas, aludiendo a que los electores inscritos pueden votar con otra identificación, como lo sería la licencia de conducir o el pasaporte. En ese sentido, se distanció de la postura de la comisionada saliente del PNP, María “Lolin” Santiago, quien Aponte aseguró siempre fue muy vocal en las reuniones de la CEE sobre la carencia de equipo en las JIP.

“La JCF eliminó gran parte de ese presupuesto ya que cada tarjeta le cuesta a la CEE cerca de $13. Aquí lo importante es que el elector se inscriba, porque una vez se inscriba puede acudir a votar con una licencia de conducir o su pasaporte”, dijo Sánchez, quien además aseguró que no ha recibido información de personas a quienes los funcionarios de las JIP se hayan negado a registrar.

“Tenemos supervisores a los que consulto. Lo que hemos observado es que en Camuy, por ejemplo, el Partido Popular convocó a todos sus oficiales de inscripción al coliseo Roberto Clemente y eso ocasionó el cierre de algunas JIP. Eso es un problema porque ellos tenían que haber coordinado para que el itinerante sustituyera a su oficial de inscripción, y eso afectó los procesos”, agregó Sánchez, quien oficialmente ocupa el cargo de comisionado alterno, en tanto concluye el escrutinio primarista y Santiago concreta su salida.