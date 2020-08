Jenniffer González dice conocer otros políticos positivos al COVID que han preferido no comunicarlo

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aseguró tener conocimiento de casos positivos de coronavirus en partidos políticos que no han querido hacerlo público.

Estas expresiones de la comisionada surgen en conferencia de prensa al ser cuestionada de si habían identificado otros casos dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) donde se han reportado más de cinco positivos de personas que estuvieron participando en el comité de campaña del aspirante a la gobernación Pedro Pierluisi.

“Yo sé que hay otras personas de otras colectividades que tienen el COVID, algunos han decidido no decirlo, tiene su perfecto derecho a eso, hay otros que sólo se hacen la prueba rápida que puede darte un negativo pero si no se hacen la molecular no vas a saber si eres positivo”, indicó la funcionaria electa.

Estas expresiones se suman a las del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien en entrevista radial ayer dijo tener conocimiento de casos positivos en el Partido Popular Democrático pero estos han preferido no comentarlo.

Sobre las expresiones de Méndez, el representante Jesús Manuel Ortiz invitó al líder cameral a compartir la información con la colectividad y ellos tener conocimiento. De los político activos del PPD solo el representante José “Conny” Varela ha informado de un resultado positivo al virus.

En el PNP, además de Méndez y González, los senadores William Villafañe, Carmelo Ríos y Luis Berdiel han informado su positivo al virus. Mientras que en la Cámara, además del presidente, el vicepresidente de este cuerpo también comunicó haber sido contagiado con el virus. Del equipo de campaña de Pierluisi, su coordinador electoral y directora, Edwin Mundo y Caridad Pierluisi, arrojaron positivo a la prueba.

