Gobernadora pide que le avisen con tiempo si necesitan que se muevan las elecciones

La gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó el jueves a los comisionados electorales y al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera a que expresen con tiempo, si necesitan un espacio adicional para mover de fecha las elecciones generales del 3 de noviembre, y así convocar a una sesión extraordinaria a esos fines.

“Que no digan que no hay tiempo para las papeletas porque lo dijimos el 9 de agosto. Yo lo dije y estoy en récord. Así que, que hagan unas objeciones pertinentes los presidentes y los comisionados electorales y le respondan al pueblo de Puerto Rico porque ese es el instrumento electoral más importante para un pueblo. Y si es que me dicen que no van a estar a tiempo es ahora que tienen que preparar esa legislación para yo convocar a una extraordinaria para resolver este problema a tiempo”, dijo Vázquez Garced en entrevista radial. (Noti Uno 630)

Vázquez Garced dijo, pese a que solicitó la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Rivera, no puede botarlo del puesto.

Te recomendamos:

“Que la Comisión Estatal de Elecciones y su presidente me dejen saber que necesitan tiempo adicional lo antes posible porque él sabe cuándo ordenar las papeletas, una vez reciba ese informe yo convoco”, añadió.

Faltan 69 días para las elecciones generales en Puerto Rico.