Se pica el secretario de Educación con Jay Fonseca y califica su análisis de bulo e inflamatorio

El secretario de Educación, Eligio Hernández no ocultó su molestia con los reportajes presentados anoche en el programa Jay y sus Rayos X que planteaban falta de acceso a la tecnología para los estudiantes, retrasos en la entrega de computadoras y atornillamiento de personal de confianza en puestos de carrera. Al ser entrevistado en el mismo espacio televisivo, el educador recurrió a su amplio léxico para diferir del presentador Jay Fonseca.

Bulo, sofista e inflamatorio fueron algunos de los calificativos a los que recurrió el secretario de Educación al reaccionar a los reportajes del espacio televisivo.

“Esas alegaciones son falsas, inflamatorias y la fuente de información de parte de ustedes y el argumento presentado en este programa es lo que se conoce como un sofisma, así que yo los invito muy respetuosamente que pasen por nuestra oficina y podemos discutir con un espacio de tiempo razonable las alegaciones que se han presentado en este programa”, dijo Hernández a Fonseca específicamente sobre el proceso para llenar unas plazas en el Departamento de Educación.

Fonseca no se quedó callado a la referencia de sofisma, que significa “razón o argumento falso con apariencia de verdad”, según la Real Academia de la Lengua. “Pues con mucho gusto nuestros sofismas serán probados con los documentos y con la evidencia que siempre hemos tenido, porque gracias a Dios tenemos una trayectoria que demuestra que lo que dicen hoy sofismas par de años después o meses después termina siendo corroborado”, dijo el mantenedor del espacio televisivo en Telemundo. Más adelante publicó en sus redes sociales que “sofisma y bulo” son “insultos de personas que se creen intelectuales”.

Dijo bulo y sofista. Dos insultos de personas que se creen intelectuales. A mi eso me entretiene, lo triste es que los niños siguen sin coger clases y el semestre pasado perdido… https://t.co/M6sX4AGNbI — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) August 26, 2020

La referencia de bulo —que significa “noticia falsa propalada con algún fin”— la trajo a la discusión Hernández cuando argumentaban sobre la lentitud de Educación en distribuir computadoras a los estudiantes.

El secretario del DE insistió en que su agencia no podía completar el proceso de compra de computadoras, si había una impugnación judicial. El debate en ese punto con Fonseca se centró sobre desde cuándo Educación podía iniciar el proceso de compra de computadoras. En un punto dado, el titular de Educación le pidió “Jay, pero si me permites hablar por favor”.

“Estas equivocado, el acercamiento y la interpretación que estás haciendo comúnmente, una universidad de España le llama comúnmente como un bulo”, argumentó Hernández. A lo que Fonseca le respondió: “Pues secretario, me puede poner las palabras que usted quiera, a mi me entretiene mucho sus insultos, y me parece interesante que mientras me está insultando a mi, no le resuelva a los niños”.

“Jay, esto no es un insulto, es que tenemos que tener los argumentos claros, nosotros no podemos hablar de hechos si no tenemos la validación”, le respondió a su vez Hernández.

El secretario del DE reiteró que siempre se indicó que el proceso para entregar las computadoras se extendería hasta noviembre. Jay, esto es bien También insistió que la Internet no es la única modalidad para educación a distancia, pues tienen los módulos impresos y el sistema de servicarro,

Anoche en el programa televisivo se reseñó el caso de una familia con cuatro estudiantes que solo cuentan con un celular para estudiar.

