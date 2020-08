Impresionante imagen de satélite del gigantesco y devastador huracán Laura

Un satélite de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), logró capturar una fotografía que muestra la formación del huracán Laura que se encuentra en aguas del Golfo de México.

Actualmente, Laura es un huracán y se espera que alcance hasta la categoría cuatro debido a su formación mientras se acerca a las costas de Luisiana.

TROPICAL UPDATE: Here's the latest shot from @NOAA's #GOES16🛰️of #HurricaneLaura from 11 am EDT today. The satellite's 0.5-km resolution visible band is watching #Laura's bubbling convection wrapping around its eye. Its winds are now sustained at 125 mph. https://t.co/VTAp4gGkHs pic.twitter.com/QHYCKU51nI — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 26, 2020

Los meteorólogos esperan que el huracán Laura gane fuerza rápidamente hasta convertirse en un “catastrófico” huracán de categoría 4, aún más potente de lo previsto, mientras se acerca a Texas y Louisiana acumulando vientos y precipitaciones que ahora cubren gran parte del Golfo de México.

Here are the 10 AM CDT Key Messages for #Laura, expected to become a category 4 hurricane before landfall. Conditions will rapidly deteriorate along the coast in a few hours. Preparations to protect life and property need to be completed. pic.twitter.com/MGXsPkWVMI — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Las imágenes satelitales mostraban que Laura se ha convertido en “un tremendo huracán” en las últimas horas, amenazando con arrasar viviendas y anegar comunidades enteras. Sufrió una notable intensificación “y no hay indicios de que vaya a detenerse pronto" mientras avanza sobre las cálidas aguas del centro del Golfo de México”, explicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), en un reporte en la madrugada del miércoles.

#SATELLITE SPOTLIGHT: From 1 million miles away in space, Hurricane #Laura is seen moving through the Gulf of Mexico on Aug. 25, 2020. This "full disk" Earth shot is from NASA's EPIC camera aboard @NOAA's DSCOVR satellite. Get the latest on Laura here: https://t.co/VTAp4gGkHs pic.twitter.com/xobKV2rruO — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 26, 2020

Los vientos máximos sostenidos del meteoro han aumentado a 175 km/h (110 mph) con rachas más fuertes, agregaron los meteorólogos.