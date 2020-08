CNE levanta bandera sobre contratos relacionados a Luma

El director de Política Pública de Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio M. Marxuach, advirtió sobre otros contratos relacionados al acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA que todavía no se han negociado.

También levantó bandera sobre los planes alternos en caso de que no se cumplan las suposiciones en las que está cimentado el acuerdo. Como ejemplo, el financiamiento de la modernización del Sistema de Transmisión y Distribución de la AEE depende en su totalidad de los fondos federales que se reciban y no contempla curso de acción en caso de que estos no se materialicen.

El CNE publicó un análisis sobre el contrato firmado por la AEE y Luma, en el que enfatiza que los parámetros para medir el desempeño de Luma, en su mayoría, tienen como referente el desempeño previo de la AEE el cual según el CNE está muy por debajo del sector privado.

“Por tanto, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la AP3 deben desarrollar los parámetros de rendimiento utilizando como referencia los estándares y mejores prácticas de compañías similares en otras jurisdicciones”, indicó la entidad.

Advierten de contratos relacionados

Por otro lado, el CNE menciona que el acuerdo para la operación y el mantenimiento requiere que la AEE se divida en dos compañías operativas: GridCo, que conserva la titularidad del sistema de transmisión y distribución, y GenCo, con la titularidad de los activos de generación.

Ambas están obligadas a ejecutar un contrato de operación y compraventa de energía (el “GridCo-GenCo PPOA”), con Luma actuando como agente de GridCo, proveyendo para el reembolso de gastos, suministro de energía y otros servicios relacionados con la generación y compraventa de electricidad ge-nerada por la AEE.

“Ese contrato, según propuesto, levanta unas preocupaciones serias. Primero, GenCo será responsable de adquirir combustible para sus unidades de generación, pero será GridCo quien ‘pagará todas las compras de combustible después de que GenCo certifique la recepción y la calidad, y autorice el pago’”, resalta el informe del CNE.

Además, mencionan que según el contrato, GridCo no tendrá la obligación de verificar las facturas de GenCo.

“El hecho de no exigir ni siquiera una cantidad mínima de debida diligencia por parte de GridCo antes de pagar cualquier factura, incluyendo las de combustible, es desconcertante”, apuntó el CNE.

