Boicot en NBA; se posponen 3 partidos de playoffs

Los tres partidos de playoffs de la NBA previstos para el miércoles se han pospuesto, luego que los jugadores de la liga optaron por un boicot, en lo que constituye su pronunciamiento más firme contra la injusticia racial.

Quedaron pospuestos los encuentros entre Milwaukee y Orlando, Houston y Oklahoma City así como los Lakers de Los Ángeles y Portland.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

— LeBron James (@KingJames) August 26, 2020