Charlie Delgado cataloga como "error" las expresiones de Tatito Hernández sobre incentivos a legisladores

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), "Charlie" Delagado Altieri , catalogó con un "error" las expresiones del portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, en las que sugirió que los actos de corrupción son consecuencia de la falta de incentivos a los legisladores.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Delgado Altieri defendió que "si tú tomas la decisión de aspirar a un puesto electivo, se supone que tú lo haces por el interés de servirle al País, no porque estás buscando un sueldo. Y si entiendes que ese sueldo no es suficiente para mantener tu estilo de vida pues entonces no aspires a esa posición".

El sueldo base de un miembro de la asamblea legislativa son unos $73,000. "Es más que suficiente para uno poder vivir y vivir relativamente bien. Así que yo no comparto esa expresión del compañero "Tatito" Hernández y mucho menos que se vaya a restituir los gastos de autos y otros gastos que se tenían (dietas y millaje)", afirmó el alcalde de Isabela.

Las expresiones de Hernández ocurrieron en el marco del arresto de la representante novoprogresista María Milagros Charbonier, a quien se le presentaron 13 cargos por con conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales con programas que reciben fondos federales y fraude electrónico por servicios honestos, así como lavado de dinero y obstrucción a la justicia.

“Por esa razón, aunque la gente lo vea difícil, a los legisladores se le daban dietas y se le daba estipendio de transportación, y mientras tuvo eso no hubo casos (de corrupción). Búsquelo para récord", dijo Hernández en entrevista con Radio Isla.

Sobre los actos de corrupción revelados hoy, Delgado Altieri opinó que "esto nos coloca en una posición difícil porque se sigue perdiendo credibilidad ante el pueblo. Por lo tanto, tenemos que trabajar muy duro para ganar una confianza y sobre todo respetar lo que significa un voto que da un elector"

"Hemos visto al liderato del PNP destrozarse en una primaria que han afectado inclusive instituciones de Gobierno. Han mezclado lo que son los asuntos de política partidista con lo que son asuntos de gobierno. Fíjate cómo ha quedado desacreditado el sistema de justicia de Puerto Rico, la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Todo esto arrastrado por unas grandes diferencias políticas dentro del PNP que han provocado el que las instituciones del país se vean afectadas y pierdan credibilidad ante los ciudadanos", conluyó el candidato consciente del reto que se les impone a los aspirantes al servicio público.

