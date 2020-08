Puerto Rico involucrado en caso de lavado de dinero en Alemania

El medio alemán Handelsblatt informó que este martes autoridades locales realizaron varios allanamientos relacionados a una investigación por lavado de dinero y evasión de impuestos que involucra a Puerto Rico.

Según ese medio, los allanamientos incluyeron residencias y establecimientos comerciales.

Asimismo, se precisó que investigadores de Frankfurt, Alemania, se registraron seis residencias.

De igual forma, la investigación expone que las personas mantenían cuentas en un banco con sede en Puerto Rico. Sin embargo, este no fue revelado.

"Los acusados son sospechosos de fundar sociedades extraterritoriales con la ayuda del banco para ocultar las ganancias de las autoridades alemanas.

Finalmente, las autoridades estimaron las transferencias en más de siete millones de euros.

Now German authorities are raiding homes & businesses there for evidence that parties used a Puerto Rico bank to evade German taxes and launder money. Recall PR has a large, mostly unregulated & offshore banking business. https://t.co/Acb4TaBPWF #muniland ht @thinkpuertorico pic.twitter.com/VaryGqcvaj

— Cate Long (@cate_long) August 11, 2020