¿Qué pasará con el segundo cheque de $1,200 del Gobierno federal?

Las negociaciones para un nuevo paquete de estímulo por el coronavirus que incluya una segunda ronda de cheques de $1,200 continúa incierta, esto luego de que los republicanos y demócratas no lograran llegar a un acuerdo el pasado viernes.

El presidente del Senado, Mitch McConnell, culpó a los demócratas de la falta de consenso. "Debido a la obstrucción de los demócratas, la ayuda federal adicional por desempleo expiró. El PPP está cerrado sin una segunda ronda a la vista. No hay dinero nuevo para exámenes o escuelas. No hay una segunda ronda de cheques para las familias. Los demócratas mantuvieron todo esto como rehén de las prioridades liberales no relacionadas con COVID", indicó McConnell en su cuenta de Twitter.

Asimismo, dijo que esperaba que esta semana estuvieran finalizando esa legislación. "Pero la presidenta Pelosi y el líder Schumer decidieron no cumplir. Me alegro de que el presidente interviniera para suavizar el golpe de sus tácticas de rehenes", afirmó el líder del Senado estadounidense.

Because of Democrats’ obstruction, the extra federal unemployment aid expired. The PPP is closed with no second round in sight. No new money for testing or schools. No second round of checks to families. Democrats held all this hostage for non-COVID-related liberal priorities.

— Leader McConnell (@senatemajldr) August 10, 2020