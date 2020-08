PPD alerta no se le han entregado las papeletas necesarias para las primarias

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, y el comisionado electoral, Lind Merle Feliciano, denunciaron que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aún no le ha entregado a la colectividad más de una cuarta parte de las papeletas que necesitan para llevar a cabo el evento primarista de este domingo.

Ante esa situación, Torres responsabilizó a la CEE y su presidente, Juan Dávila Rivera, sobre cualquier dificultad que enfrenten los electores populares que acudan a las urnas el domingo a ejercer su voto.

“El proceso de ensamblaje, que es lo que se conoce como la ‘machina’, que es tener todos los maletines preparados para todas las unidades electorales y colegios de votación, está en un 100% listo con todo el equipo necesario. Qué nos falta, y es el reclamo que hemos hecho al presidente de la CEE, y se han hecho las peticiones por escrito a través del comisionado electoral, nos faltan papeletas para las candidaturas (para la legislatura) de distrito y las candidaturas por acumulación en muchas de las unidades”, expresó Torres.

“Si la CEE provee a través de la imprenta esos documentos que hacen falta el PPD no tendría ningún problema en que sus camiones salgan un día antes cada evento a despachar cada uno de los maletines a las Juntas de Inscripción Permanente”, añadió el presidente de la colectividad.

Merle Feliciano aclaró que para los procesos que se llevarán entre el viernes y sábado, que incluyen, respectivamente, el voto encamado y el voto por adelantado, ya están disponibles todas las papeletas necesarias. Es decir, las papeletas que faltan por imprimir y entregarse corresponde a las que se usarán el domingo en el evento general.

El subdirector de operaciones del área electoral, Daniel González, precisó que la CEE aún no ha entregado unas 600,000 de las 2,278,000 papeletas solicitadas por la colectividad para las primarias.

“En el caso de JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) se ordenó inicialmente 134,000 papeletas y se ordenaron, por el aumento de solicitudes, 109,000 adicionales. De lo que resta son alrededor de 600,000 papeletas (que faltan), pero la situación es que nos llegan paquetes de 150 papeletas cuando nosotros ordenamos paquetes de 300. Lo que para ellos parece que es una entrega completa no lo es, porque me estás enviando la mitad de lo que yo solicité”, indicó González.

De acuerdo con Torres, la CEE no ha brindado garantías sobre cuándo les entregará el material. La falta de papeletas en múltiples colegios fue una de las complicaciones principales que confrontó el Partido Nuevo Progresista (PNP) el pasado sábado, cuando llevó a cabo el voto adelantado.

Por otro lado, Torres señaló que de las 2,023 máquinas de escrutinio electrónico que se utilizarán el domingo, unas 1,626 ya fueron “programadas”.

“Eso hace mucha diferencia, fue parte de los problemas que tuvo el Partido Nuevo Progresista el pasado fin de semana. Con un 80% de ese equipo debidamente calibrado, verificado y pasado por la prueba de calidad, no tenemos duda de que ya para mañana el 100% del equipo estará listo con todas las pruebas de seguridad necesarias y evitar pormenores que se han tenido en el pasado”, dijo el líder del PPD.

Advertencia sobre filtraciones

El comisionado electoral, en tanto, advirtió que cualquier filtración de los resultados previo al cierre de los colegios, a las 4:00 p.m. del domingo, tendrá serias consecuencias para los implicados.

Luego de que culminara el proceso de voto adelantado en el PNP, trascendieron versiones extraoficiales que apuntaban a una ventaja de Pedro Pierluisi sobre la gobernadora Wanda Vázquez en la carrera por la candidatura al máximo cargo ejecutivo.

“Siempre hay gente que de forma inescrupulosa que va a intentar divulgar información para favorecer alguna candidatura. Aparte de comunicárselo a todos los funcionarios y aspirantes, que esto está terminantemente prohibido, no lo vamos a tolerar y va a tener consecuencias. Al que se preste para divulgar antes información sin la autorización expresa de este comisionado o del presidente del partido tengo formas de identificar el origen de la información y no lo vamos a permitir… Esas medidas me las tengo que reservar porque es la manera que tengo para poder identificar quién violente esa disposición”, aseguró Merle Feliciano.

Torres precisó que las máquinas de escrutinio fueron programadas para evitar que se puedan imprimir los resultados antes de que culmine el periodo de votación.

“Estamos sellando la máquina para eso”, subrayó el también senador.

Merle Feliciano detalló que dio instrucciones para limitar la cantidad de votantes por colegio a aproximadamente 75, para garantizar el cumplimiento con las medidas de distanciamiento físico.