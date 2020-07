VIDEO: Surfers aprovechan las olas en playa de Condado

Puerto Rico se prepara para la llegada del potencial ciclón tropical número 9, sin embargo no todo el mundo está en su casa como se debe, ya que varios surfers han aprovechado el fuerte oleaje provocado por el sistema para practicar su deporte.

Los surfers fueron captados en la playa de Condado, el video fue publicado por el periodista de CBS, David Begnaud quien indicó que se lo enviaron desde la isla.

Someone sent me this video from Condado, in Puerto Rico showing at least 4 surfers in the water as a tropical cyclone is impacting the island with heavy rain and tropical storm force winds. Dangerous. pic.twitter.com/YNFB4NunHk

— David Begnaud (@DavidBegnaud) July 29, 2020