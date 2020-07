VIDEO: Se comienzan a sentir fuertes ráfagas de viento previo a llegada de sistema a la isla

El Potencial Ciclón Tropical número 9 continúa su ruta hacia la isla y ya se han comenzado a sentir fuertes ráfagas acompañadas de lluvias en distintas zonas del país.

Desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín ya se reportaron vientos de 44 mph, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan durante horas de la tarde del miércoles.

A través de las redes sociales, usuarios han comenzado a compartir videos de las ráfagas de vientos que se sintieron en horas de la tarde. Uno de estos videos fue grabado desde las oficinas del SNM en San Juan.

12:21 PM AST JUL 29: Video recording just before a 44 mph wind gust was reported at the Luis Muñoz Marin International Airport in San Juan, Puerto Rico. View from NWS/WFO San Juan office. #prwx #usviwx @NWSSanJuan pic.twitter.com/oYDqVwRZjX

— Ian C. Colón-Pagán (@IanCP85) July 29, 2020