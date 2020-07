Senado cancela sesión extraordinaria ante paso de potencial ciclón

Ante el impacto de una posible tormenta tropical, el Senado de Puerto Rico canceló hoy su sesión extraordinaria.

La jornada legislativa estaba pautada para las 11:00 a.m. "El Senado de Puerto Rico recesa sus labores administrativas hoy miércoles 29 de julio de 2020 a las 11:30 a.m. hasta el viernes 31 de julio de 2020 en su horario regular de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., debido al posible paso de la tormenta tropical Isaías", reza una comunicación de la oficina de prensa del Senado.

Como parte de la convocatoria de la mandataria, el Senado celebró una sesión extraordinaria en la que avaló el Proyecto de la Cámara 306 que crea la “Ley para prohibir y prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”. Según la exposición de motivos de la medida, la misma es el resultado del reconocimiento del “grave” problema que muchos psicólogos laborales e investigadores del tema han identificado como la epidemia del Siglo XXI en el contexto laboral. De hecho, el acoso laboral en el empleo constituye un problema que tiene “graves” consecuencias en la salud física y/o emocional de los trabajadores, así como en su productividad.

Te podría interesar: