Potencial Ciclón aún no es tormenta y ajustan su trayectoria más al sur

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami reajustó más al sur la trayectoria del Potencial Ciclón Número 9, sin embargo la parte más fuerte del sistema se encuentra al norte que pasaría sobre la isla en horas de la noche del miércoles hasta la mañana del jueves.

Se mantiene el aviso de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes ante la posibilidad de que el sistema se convierta en la tormenta tropical Isaac.

El sistema se encuentra en la latitud 15.8 norte, longitud 63.7 oeste y se mueve a 23 mph hacia el oeste.

Se espera que el sistema traiga más lluvia 6 a 8 pulgadas de lluvia y vientos de hasta 45 mph.

Se informó que el sistema se está moviendo hacia el oeste-noroeste cerca de 23 millas por hora (mph) (37 km / h). Se espera un movimiento con una reducción en la velocidad de avance sobre los próximos días.

Jul 29 11 AM- Impacts from Potential Tropical Cyclone Nine.

Impactos del Potencial Ciclón Nueve. #prwx #usviwx pic.twitter.com/RdEPy6S403

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 29, 2020