Potencial ciclón tropical continúa con vientos de 45 mph y se esperan fuertes lluvias

El Centro Nacional de Huracanes (CNH), localizó al Potencial Ciclón Número 9 en la latitud 16.2 norte, longitud 64.7 oeste en su boletín de las 2:00pm. El sistema se mueve a 23 mph hacia el oeste-noroeste con vientos sostenidos de 45 mph.

La trayectoria del sistema sigue siendo hacia el sur de la isla, sin embargo, la parte más fuerte del mismo se encuentra al norte por lo que la isla estaría enfrentando fuertes ráfagas de vientos y lluvia.

Jul 29 2 PM: A Tropical Storm Warning is in effect for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands.

Aviso de Tormenta Tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/pYt9HWazaP

